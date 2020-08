Il Napoli ha speso 200milioni sul mercato e aspetta la cessione di quattro calciatori per completare l’organico. Gattuso rassicurato dalla dirigenza.

Il Napoli ha investito 200 milioni sul mercato e non ha intenzione di fermarsi, la società partenopea è impegnata nella cessione di quattro giocatori arrivati ormai a fine ciclo e nello sfoltimento della rosa, provando a piazzare anche in prestito alcuni esuberi, Younes e Luperto su tutti. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Tra gennaio e luglio, il presidente ha definito gli acquisti di 6 giocatori (Demme, Lobotka, Politano, Petagna, Raahmani e Osimhen), spendendo poco meno di 200 milioni di euro, condividendo gli investimenti con l’allenatore e Cristiano Giuntoli.

Manca ancora qualcosa per completare l’organico. Si trattano Gabriel, per il quale Gattuso s’è raccomandato, Under, Veretotu, Karbownik, Sokratis, Reguilon, Brekalo, Lyanco, Sokratis e Matvienko“.

La Gazzetta aggiunge: “In entata nulla verrà definito se non si cederanno almeno un paio dei giocatori in lista di partenza, ovvero, Koulibaly, Allan, Milik e Ghoulam.

Gattuso ha avuto assicurazioni dal presidente De Laurentiis: c’è la volontà di rinforzare l’organico. A quel punto, però, Gattuso avrà un obbligo che è quello di riportare il Napoli in Champions League. L’ambiente è tutto dalla sua parte, pronto a sostenerne il lavoro”.