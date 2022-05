Il mercato del Napoli è servito: cena De Laurentiis-Giuntoli

Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli lavorano al calciomercato del Napoli, lo fanno con una cena di lavoro. Il campionato del club azzurro terminerà con lo Spezia, ma in realtà non c’è più niente da conquistare, se non l’onore e la possibilità di tenere intatte le distanze con le inseguitrici. Quindi il Napoli può programmare la prossima stagione nel migliore dei modi, anche perché c’è moltissimo da lavoro. Attualmente De Laurentiis ha messo tutti in vendita, questo non significa che la rosa sarà smantellata, ma che il presidente del Napoli vuole fare cassa e quindi cederà qualche pezzo pregiato. La situazione del mercato del Napoli è in fase evolutiva, con tantissime situazioni ancora da risolvere.

Proprio del mercato del Napoli parlano a cena De Laurentiis e Giuntoli, così come rivelato da Sportitalia. Il tecnico è stato chiaro nel finale di stagione, ha chiesto di comprare se si vuole vincere lo scudetto, lo ha detto pubblicamente. Qualora questo non dovesse accadere, allora chiede al club di indicare in maniera dettagliata, ad inizio stagione, qual è l’obiettivo della società, in modo che non sia poi lui a pagare se non si concorrerà per il titolo. Insomma Spalletti chiede il salto di qualità e lo ribadisce anche a Giuntoli.