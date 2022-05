CORSPORT – Napoli, chi va e chi resta: Di Lorenzo blindato, quanti dubbi per Spalletti

Calciomercato Napoli, il club azzurro sta programmando la stagione 2022/23, con molti tasselli ancora da sistemare. Ci sono calciatori che sicuramente andranno via: Insigne, Ghoulam, Tuanzebe e Malcuit su tutti. Altri che hanno mercato: Koulibaly e Fabian Ruiz, ma anche Zielinski e soprattutto Osimhen. Poi ci sono i grandi dubbi come Ospina, Meret e Mertens. Ci sono anche due acquisti già fatti come Kvaratskhelia e Anguissa riscattato dal Fulham e annunciato da De Laurentiis durante la presentazione del ritiro a Dimaro.

Napoli: le manovre di mercato

Le situazioni in casa Napoli, attualmente sono le seguenti:

Olivera : il club non vuole arrivare ai 20 milioni di euro del Getafe che spera in un’asta ed annuncia 5 offerte per il giocatore.

: il club non vuole arrivare ai 20 milioni di euro del Getafe che spera in un’asta ed annuncia 5 offerte per il giocatore. Fabian Ruiz : piace a Barcellona, Real Madrid e Arsenal, De Laurentiis non cede per meno di 40 milioni di euro, si può arrivare anche ad un rinnovo.

: piace a Barcellona, Real Madrid e Arsenal, De Laurentiis non cede per meno di 40 milioni di euro, si può arrivare anche ad un rinnovo. Koulibaly : valutato 40 milioni di euro, il suo contratto scade nel 2023 vuole restare a Napoli ma il rinnovo a 6 milioni di euro è impossibile per la politica di De Laurentiis.

: valutato 40 milioni di euro, il suo contratto scade nel 2023 vuole restare a Napoli ma il rinnovo a 6 milioni di euro è impossibile per la politica di De Laurentiis. Zielinski : verrebbe ceduto se arrivasse una buona offerta, gli agenti cercano squadra in Bundesliga.

: verrebbe ceduto se arrivasse una buona offerta, gli agenti cercano squadra in Bundesliga. Meret : è in scadenza di contratto nel 2023, rinnova se gli viene data la conferma di poter giocare titolare, il problema non è economico.

: è in scadenza di contratto nel 2023, rinnova se gli viene data la conferma di poter giocare titolare, il problema non è economico. Ospina : Spalletti ha chiesto espressamente la conferma del colombiano, il patron può accontentarlo, ingaggio nei parametri. Come secondo si pensa anche a Sirigu.

: Spalletti ha chiesto espressamente la conferma del colombiano, il patron può accontentarlo, ingaggio nei parametri. Come secondo si pensa anche a Sirigu. Osimhen : chiunque porta almeno 100 milioni di euro sul conto della SSCN lo acquista. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli il nigeriano resta in azzurro al 99%.

: chiunque porta almeno 100 milioni di euro sul conto della SSCN lo acquista. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli il nigeriano resta in azzurro al 99%. Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui : confermati.

: confermati. Lobotka: sarà il perno del gioco azzurro per la prossima stagione.

In questa proiezione vanno considerati altri dubbi come Petagna e Ounas, due giocatori che possono lasciare il club azzurro in caso di buona offerta, così come Lozano. Per De Laurentiis nessuno è incedibile.