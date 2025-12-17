Il Mattino: “Napoli, il nome nuovo per gennaio è Taylor”
Il centro del mondo, almeno per il Napoli, in questi giorni è Riad. Non solo Supercoppa, ma anche mercato, con i fili di una trama delicata che il club azzurro deve intrecciare prima di gennaio. A raccontarlo è Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli, che fa il punto sulle strategie della dirigenza partenopea.
L’immagine che ha fatto il giro del web è quella di Jordan Mainoo, fratello di Kobbie, con una maglia dal messaggio inequivocabile: “Free Kobbie Mainoo”. Un gesto che riaccende i riflettori sulla situazione del centrocampista del Manchester United, già segnalata in passato anche per altri calciatori dei Red Devils, ultimo il caso Rashford. Amorim continua a concedergli poco spazio e la Coppa d’Africa rischia di complicare ulteriormente i piani tecnici dello United. Intanto, come sottolinea Gennaro Arpaia de Il Mattino di Napoli, i contatti tra Giovanni Manna e l’entourage di Mainoo sono proseguiti anche nelle ultime ore.
Il direttore sportivo azzurro sa che questa è una settimana decisiva per provare a dare uno strappo all’operazione, che potrà concretizzarsi solo in prestito secco, eventualmente con un corrispettivo da definire. Le alternative non mancano, ma sono poche, anche perché Conte vorrebbe un rinforzo pronto già per la sfida del 4 gennaio contro la Lazio. Ipotesi complicata, più realistico pensare a un innesto utile per la gara casalinga con il Verona, primo appuntamento del 2026 al Maradona, come riporta ancora Il Mattino di Napoli con Gennaro Arpaia.
Tra i nomi seguiti c’è sempre Kenneth Taylor dell’Ajax. Il classe 2002 piace da tempo allo scouting azzurro, ma la concorrenza di numerosi club e un recente infortunio muscolare rappresentano due ostacoli non banali. Nulla di grave sul piano fisico, ma il Napoli non può permettersi investimenti a occhi chiusi, soprattutto in una fase segnata dalle emergenze in infermeria. Inoltre, a differenza di Mainoo, Taylor occuperebbe uno slot in lista, dettaglio non secondario, evidenzia Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli.
Parallelamente, il club guarda anche al futuro. Non solo Francisco Baridò: dall’Argentina arriva il nome di Milton Agustín Pereyra, talento del Boca Juniors che compirà 18 anni a maggio. Il Napoli potrebbe approfittare della normativa sulla patria potestà per portarlo in Italia a parametro zero. Pereyra, elemento dell’Under 20 degli Xeneises, è considerato uno dei profili più interessanti del vivaio argentino e non ha chiuso le porte all’azzurro. La trattativa è avviata, non ancora conclusa, ma dall’entourage filtra ottimismo: possibile arrivo a Napoli prima di Capodanno per aggregarsi all’Under 18 o alla Primavera, come conclude Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli.