Il Mattino – Ancelotti-Insigne torna il sereno, ecco i consigli di Raiola

Torna il sereno tra Ancelotti e Insigne. Dopo la tribuna nella sfida di Champions League contro il Genk il rapporto tra i due è stato recuperato.

Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna de Il Mattino sarebbe stata fondamentale l’intermediazione di Mino Raiola agente del calciatore, che proprio in questi giorni ha incontrato anche Insigne e Ancelotti in un incontro a Castel Volturno.

Notizie Napoli su Insigne

Mino Raiola in versione pompiere. Una veste che non sembra tagliata su misura per l’agente del calciatore, ma secondo quanto riferisce Il Mattino proprio Raiola ha fatto da intermediario per far tornare il sereno tra Ancelotti e Insigne. L’agente ha incontrato i due a Castel Volturno, ma già prima del colloquio a cui ha partecipato anche il ds Cristiano Giuntoli, sia Lorenzo Insigne che Carlo Ancelotti avevano espresso parole di cortesia l’uno verso l’altro per far capire che la questione poteva essere risolta. In ogni caso nell’incontro al centro sportivo pare che il tecnico abbia sottolineato di non mettere assolutamente in dubbio le capacità tecniche di Insigne. Inoltre lo stesso Raiola avrebbe consigliato al calciatore di seguire i dettami tecnico-tattici dell’allenatore e di eliminare i musi lunghi. Un consiglio a stare più sereno che è arrivato ieri anche dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Formazione Napoli

Intanto proprio Insigne sarà con ogni probabilità uno dei titolari nella sfida con il Verona che si terrà sabato alle 18 al San Paolo di Napoli. Per questa gara si prevedono alcuni cambi per il Ancelotti che potrebbe decidere di dare un turno di riposo a Fabian Ruiz, mentre sarà sicuramente out per infortunio Hirving Lozano.