Il City molla Koulibaly, la decisione svelata in diretta da Ruben Dias

Koulibaly, il city cambia obbiettivo e molla il difensore del Napoli. Ruben Dias centrale del Benfica svela indirettamente il suo passaggio in premier.

Il Manchester City molla Koulibaly. Guardiola ha rinunciato alla possibilità di portare in Premier il difensore del Napoli. Il City ha ritenuto eccessiva la richiesta di Aurelio De Laurentiis per Koulibaly, troppi i 70 milioni richiesti.

A complicare ulteriormente la trattativa sono stati i dirigenti dei Citizens che non hanno voluto interagire direttamente con il presidente del Napoli dopo quanto accaduto con Jorginho, promesso al Manchester City e poi ceduto al Chelsea.

La decisione del City su koulibaly è arrivata in maniera indiretta dal difensore del Benfica Ruben Dias (23), obiettivo di mercato di Pep Guardiola, manager del City.

Ruben Dias, autore del gol che ha sbloccato la partita al 20′, dopo il successo sul Moreirense per 2-0, nel corso dell’intervista post partita si è lasciato andare e le sue dichiarazioni sono apparse ai più come una vera e propria confessione in diretta:

“Sono molto felice, non c’è dubbio. Questa è stata una partita molto importante per me. È stato un momento speciale, soprattutto perché ho avuto la possibilità di una dedica con il gol segnato. E credo che tutti sappiano di cosa si tratta“. Allusione all’ormai imminente passaggio al City?.

Per Koulibaly resta in pista il Psg, anche se De Laurentiis ha rispedito al mittente l’offerta di 40 milioni, e più defilato il Liverpool. La possibilità che Kalidou resti ancora un anno a Napoli si fa sempre più concreta.