Ibrahimovic vuole il Napoli: lo svedese prende tempo

Ibrahimovic vuole il Napoli. Il calciatore ex Los Angeles Galaxy vuole vestire la maglia azzurra e per farlo è pronto ad attendere.

La notizia viene data da Paolo Paganini della Rai che attraverso twitter fa sapere che l’attaccante, attualmente free agent, vorrebbe giocare con la maglia azzurra e calcare il manto erboso del San Paolo.

Calciomercato Ibrahimovic

“Ibrahimovic vuole il Napoli, la notizia viene rilanciata da Paganini della Rai con questo tweet: “Ibrahimovic prende tempo con Milan e Bologna che offrono 6 mesi. Lui vuole 1 anno e mezzo di contratto e aspetta il Napoli. Inter vuole subito Allan che però piace a Sarri. Sennò c’è Matic. Balotelli potrebbe andare alla Sampdoria“. Dunque lo svedese è pronto anche ad attendere la società partenopea che deve risolvere molti dubbi durante il prossimo calciomercato invernale. Mertens e Callejon, che hanno il contratto in scadenza a fine stagione, non riescono a trovare l’accordo per il rinnovo e sembrano sempre più lontani da Napoli. A gennaio per loro due ci sono sirene cinesi e se entrambi dovessero partire si libererebbe qualche casella in attacco per Ibrahimovic.

Contratto Ibra

Il Napoli sarebbe pronto ad offrire a Zlatatan Ibrahimovic un contratto da 4 milioni di euro più bonus per se mesi, più un altro anno di contratto a 5 milioni di euro, legato però alla qualificazione in Champions degli azzurri. Ibrahimovic vuole il Napoli e ci sta pensando, ma anche la SSC Napoli sta facendo le sue valutazioni. Lo svedese ha 38 anni e viene da un infortunio, la sua integrità mentale e la voglia di essere protagonista è fuori dubbio, ma gli anni potrebbero farsi sentire anche per un colosso come Ibra. Intanto il Napoli sta valutando anche altre opzioni per rinforzare la mediana, con l’ipotesi Berge del Genk sempre molto viva e che potrebbe andare in porto proprio a gennaio, in cui bisognerà fare attenzione al Real Madrid che potrebbe lanciare un primo assalto a Fabian Ruiz.