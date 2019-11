I Convocati di Ancelotti per Milan-Napoli. Il tecnico partenopeo costretto a rinunciare a Mario Rui, Ghoulam e Milik.

Il calcio Napoli ha diramato la lista dei convocati di Carlo Ancelotti per la sfida contro il Milan di Pioli.

Milan-Napoli, si giocherà a San Siro, per la 13esima giornata di Serie A. Ancelotti ha bisogno di punti e una vittoria calmerebbe gli animi dei tifosi, e rilancerebbe gli azzurri in campionato.

Anche il Pioli arriva da un momento negativo a davanti al proprio pubblico vuole offrire una prestazione convincente per non rischiare di precipitare in classifica.

Per il Napoli, contro i rossoneri mancheranno Ghoulam e Milik che non hanno recuperato dai rispettivi acciacchi fisici: a loro si è aggiunto Mario Rui, reduce dalle fatiche con il Portogallo che ha conquistato la qualificazione agli Europei.

L’unica nota lieta per Carlo Ancelotti è rappresentata dal ritorno di Allan. Il tecnico partenopeo dovrà battere anche il tabù San Siro: tra tutti gli stadi di Serie A, il Meazza è l’unico in cui gli azzurri, dall’arrivo di Carletto in panchina, non sono riusciti a far gol.

I convocati di Ancelotti per Milan-Napoli

Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Maksimovic, Meret, Mertens, Ospina, Younes, Zielinski.

Una vera e propria emergenza sull’out sinistro per il tecnico Carlo Ancelotti che dovrà fare a meno sia di Rui che di Ghoulam, ancora fermo ai box.

Nel frattempo torna a disposizione il centrocampista brasiliano Allan ed il difensore Manolas, una gran bella notizia in vista dell’importante sfida di domani sera al Meazza contro i rossoneri.

Milan Napoli probabili formazioni

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Luperto; Elmas, Allan, Zielinski, Fabian; Lozano, Insigne. All. Ancelotti

Ballottaggi: Luperto-Hysaj 60%-40%, Elmas-Callejon 70%-30%, Insigne-Mertens 60%-40%

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonaventura. All. Pioli

Ballottaggi: Conti-Calabria 70%-30%, Krunic-Bonaventura 70%-30%, Bonaventura-Rebic 70%-30%

ARBITRO: Orsato (Giallatini-Mondin, IV: Massa, VAR: Irrati, AVAR: Tolfo)

Diretta Tv su Sky Sport e diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss Italia.