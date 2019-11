Per Milan-Napoli, Ancelotti rinuncia al 4-3-3. Mertens grande escluso. Elmas è in vantaggio su Callejon, Insigne titolare.

Milan-Napoli, gara valida per la 13esima giornata del campionato di Serie A 2019-2020, doveva rappresentare il ritorno al 4-3-3 per il Napoli. Stando a quanto riporta Sky Sport, Carlo Ancelotti potrebbe perseverare con il suo 4-4-2.

L’emittente satellitare ha riportato le ultime sulle due squadre alla vigilia della sfida di San Siro:

“Grande attesa per Milan-Napoli, possibile il ritorno in mezzo alla difesa rossonera di Mateo Musacchio- Il difensore si è infatti aggregato al gruppo. Le chance di vederlo titolare sabato nel tardo pomeriggio sono concrete.

Il grosso dubbio per Pioli invece è scegliere il sostituto di Calhanoglu che, al pari di Bennacer, è squalificato. Se Biglia è il favorito in mezzo al campo, in attacco dovrebbe spuntarla uno tra Rebic e Bonaventura.

Carlo Ancelotti sta riflettendo tanto sul Napoli da schierare a Milano. Assenza certa è quella di Milik ma c’è da registrare il ritorno di Manolas e molto probabilmente anche quello di Allan che è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo.

A sinistra favorito Luperto. Ancelotti non pare voler virare sul 4-3-3, ma conferma il solito schieramento con però qualche variazione. Elmas è in vantaggio su Callejon per giocare sulla destra.

Davanti invece il grande escluso potrebbe essere Mertens. Lozano e Insigne verso una maglia da titolare“.

QUANDO SI GIOCA MILAN-NAPOLI

Milan-Napoli si giocherà il pomeriggio di sabato 23 novembre 2019 alle ore 18.00 allo Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano.

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI IN TV E STREAMING

Il big match Milan-Napoli sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire l’anticipo in diretta streaming mediante Sky Go su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la apposita app per sistemi iOS e Android, e sul proprio pc o notebook collegandosi semplicemente alla pagina del sito ufficiale della piattaforma.

L’alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette a chi acquista uno dei pacchetti offerti di seguire il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-NAPOLI

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Krunic, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Bonaventura.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Luperto; Callejón, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Lozano.