Sky – Callejon in panchina, Elmas titolare: Napoli, quante sorprese

Formazione Napoli: Callejon in panchina, Elmas titolare, la conferma arriva da Sky Sport. La presenza del macedone titolare era già nell’aria.

Così come le esclusione di Callejon e Mertens, ma se il belga è rientrato solo ieri dagli impegni con la Nazionale non si può dire lo stesso di Callejon che invece si è allenatore regolarmente al centro sportivo di Castel Volturno.

Formazione Napoli

In vista della sfida con il Milan impazza il toto formazione per il Napoli. Sky fa sapere che ci saranno dei cambi, con Ancelotti pronto a proteggere maggiormente il centrocampo. Callejon in panchina ed Elmas titolare sulla destra, con la conferma di Allan e Zielinski e Fabian Ruiz in mediana. Insomma un Napoli più accorto con 4 centrocampisti di ruolo, a sostituire Insigne e Callejon che hanno vocazioni più offensive. In questo caso Ancelotti andrebbe a disegnare comunque un 4-4-2, facendo sfumare l’idea del tridente. A cambiare sono gli uomini, con Insigne pronto ad essere schierato titolare in attacco al fianco di Lozano che è stato risparmiato dagli impegni con il Messico. Con la presenza di tutti i centrocampisti ovviamente Ancelotti resterebbe con la coperta molto corta in mezzo al campo, con il solo Gaetano come unico centrocampista di ruolo.

Emergenza a sinistra

Nella formazione del Napoli che affronterà il Milan sabato alle 18 al San Siro, Carlo Ancelotti dovrà fare a meno di molti infortunati. Mario Rui vuole esserci a tutti i costi, ma le sue condizioni non sono ottimali, così al suo posto potrebbe giocare Luperto, altrimenti Maksimovic potrebbe andare a destra e Di Lorenzo essere dirottato sulla sinistra. Il tecnico del Napoli deve fare a meno anche di Ghoulam e Milik.

Questa la probabile formazione del Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Luperto; Elmas, Allan, Zielinski, Fabiàn; Insigne, Lozano.

Formazione Milan

Intanto anche il Milan prepara la sfida con il Napoli, con Pioli che deve cercare il sostituto di Calhanoglu, che insieme con Bennacer, è squalificato. In mezzo al campo è favorito Biglia, mentre in attacco si giocano una maglia da titolare Bonaventura e Rebic.

Questa la probabile formazione del Milan: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonaventura.