Nuovo infortunio per Ghoulam. Il terzino algerino si ferma in allenamento e non sarà a disposizione di Ancelotti per la sfida contro il Milan



Un nuovo infortunio ferma Faouzi Ghoulam. La situazione del terzino algerino ha dell’incredibile.

Ghoulam sembrava pronto e rigenerato, ma durante l’allenamento di ieri nel centro tecnico di Castel volturno, il terzino algerino s’è fermato ancora.

A due giorni dalla sfida in programma sabato a, come riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la squadra sarà pressoché al completo con il rientro alla base degli ultimi reduci delle Nazionali.

Ancelotti potrà testare sul campo ogni idea carezzata lungo l’intera sosta. Compreso il cambio di modulo e il passaggio dal 4-4-2 al 4-3-3: si vedrà, si capirà molto presto.

Nel frattempo, incredibile ma vero, la sfortuna ha colpito di nuovo Ghoulam: aveva appena recuperato da un infortunio e ieri s’è fermato ancora. Non è al meglio e non recupera per Milano proprio come Milik.

Anche Mario Rui non è in grande condizione, e ciò significa che toccherà a Luperto completare la difesa (a sinistra) insieme con Di Lorenzo, Koulibaly e uno tra Maksimovic e Manolas, appena recuperato.

Per quel che riguarda il centrocampo e l’attacco, tutto dipende dal tipo di modulo che Ancelotti deciderà di adottare.

Se il centrocampo sarà a quattro, allora toccherà a Callejon con Fabian, Insigne e Allan, nettamente in ripresa dalla distorsione al ginocchio destro e voglioso di giocare.

Nel caso di un passaggio al tridente, invece, la storia potrebbe cambiare: con Lozano pronto a sfidare Callejon per la casella destra dell’attacco.

L’unica cosa certa è che la sfortuna continua ad accanirsi sul Calcio Napoli, il nuovo infortunio a Ghoulam, segna la sfortuna ai massimi storici.