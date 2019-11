Repubblica – Callejon e Mertens out con Milan, sirene dalla Cina

Callejon e Mertens out con Milan. E’ questa la notizia rilanciata da Repubblica che fa sapere di una possibile esclusione del belga e dello spagnolo.

Mertens è tornato solo ieri dagli impegni con la Nazionale, mentre Callejon è rimasto ad allenarsi al centro sportivo di Castel Volturno agli ordini di Carlo Ancelotti. Entrambi, però, potrebbero restare fuori dalla sfida con il Milan.

Ancelotti ed il modulo

L’idea del tridente sembra sfumata almeno per ora. Ma nell’attacco a due di Ancelotti potrebbe esserci spazio solo per Lozano e Insigne. Callejon e Mertens sarebbero out con il Milan, una notizia quasi clamorosa dato che gli sia il belga che lo spagnolo sono due perni della formazione partenopea. In ogni caso Ancelotti ha imparato a stupire in termini di formazione e quindi potrebbe lanciare un tandem d’attacco inedito, dovendo fare i conti anche con l’assenza per infortunio di Milik. Secondo quanto scrive Repubblica al situazione di Mertens e Callejon è molto spinosa. Ci sono “tentazioni cinesi” soprattutto per lo spagnolo. “Per avere conferme – viene scritto – bisognerà attendere la rifinitura di oggi”.

Centrocampo Napoli

Intanto proprio ieri Carlo Ancelotti ha provato un’altra soluzione inedita, quella con in campo tutti i centrocampisti a sua disposizione. Con Elmas e Fabian sugli esterni e Zielinski e Allan centrali. In questo modo la mediana potrebbe essere più coperta, dato che proprio i clamorosi buchi a centrocampo e la mancanza di copertura sembrano essere un grane problema in fase difensiva. L’esclusione di Callejon e Mertens con il Milan, potrebbe andare anche nella direzione di avere una squadra più accorta che non prenda gol al primo affondo avversario. In questo modo, però, il tecnico dovrà dare fondo a tutte le soluzioni possibili in mediana, utilizzando i quattro giocatori a disposizione resterebbe come centrocampista puro il solo Gaetano. Intanto bisogna fare i conti anche con le vertenze legali post ammutinamento, che potrebbero influire sul morale dei giocatori. Adl è pronto a portare tutti in tribunale, puntando su una multa esemplare.