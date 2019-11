Napoli, Lozano rompe il silenzio stampa

Napoli, Hirving Lozano rompe il silenzio stampa. Il fantasista messicano dal proprio profilo Instagram ha pubblicato alcune parole criptiche



Hirving Lozano rompe il silenzio stampa imposto dal Napoli. l’attaccante messicano ha a affidato ai social uno sfogo sull’attuale momento della squadra azzurra.

Il Napoli sta attraversando un momento difficile. La squadra di Carlo Ancelotti è precipitata in settima posizione in Serie A. Il Napoli non è stato in grado di vincere le ultime quattro partite, offrendo pessime prestazioni.

Le critiche dei tifosi hanno colpito l’intera squadra, in particolare i cinque ammutinati e il messicano Hirving “Chucky” Lozano, arrivato questa estate come acquisto più costoso dell’era De Laurentiis.

Dal suo arrivo a Napoli, l’ex giocatore del PSV ha segnato solo due gol. Di fronte a questa situazione, Lozano ha rotto il silenzio stampa imposto dal Napoli e ha scritto un messaggio di riflessione sul suo account Instagram, accompagnato da una fotografia in cui esce abbracciando i suoi compagni di squadra.

LOZANO HA ROTTO IL SILENZIO STAMPA DEL NAPOLI

Ecco le parole di Lozano tradotte dalla nostra Maria Viviana Fiore:

“Per lasciare un’impronta é necessario toccare il terreno prima di spiccare il volo. La tua tua vita fa parte di una catena di coincidenze alle quali hai dato la possibilità di cambiare il mondo. Quindi, nel caso te ne fossi dimenticato, ricorda che il successo non sei tu che esci da un allenamento. Successo sono le mani che ti tolgono le scarpe e ti chiedono se sei felice. Successo no è una manciata di sconosciuti che applaudono, bensì sono coloro che ti vogliono bene dicendoti che sono orgogliosi di te. È quando quello che hai da dire è più prezioso del silenzio e quando nel silenzio sei capace di capire che ci sono cose che semplicemente non è necessario dire. Già che stai lí, fatti un favore e non essere una di quelle persone che che sfiorano gli altri a metà e si sforzano per fare in modo che sembri amore. Quello è una trappola. Amore sono gli occhi capaci di guardare aldilà della pelle aldilà del del carapace. È la pelle che si drizza senza che la tocchi e le spalle che sostengono mondi esterni quando questi sono sul punto di sgretolarsi..

Lozano ha poi aggiunto: “ L’amore non è un anello al dito anulare; è riempirsi le mani di ammirazione per un altro essere umano, di carne che si taglia e ossa che si rompono. L’amore non è qui e adesso è dove sia e sempre. Già sai amore mio, tirare dall’alto spingendo dal basso. Non accontentarti di niente nessuno. Il coraggio non è soltanto ingoiare e sorridere, ma anche dare un colpo al tavolo e cambiarlo tutto, anche se questo suppone rompere un vaso o cucire una ferita. Coraggio è quando qualcosa ti tocca il cuore e tu lasci che lo faccia. Quando hai paura e nonostante ciò, vai. Un coraggioso non è chi non ha mai paura, quello è un bugiardo. Perditi qualche volta e smetti di cercare le cose dove non ci sono. I sogni non sono aspettative vestite che hanno solo le scarpe pulite; sono ciò che nasce dal sentire la terra sotto i piedi e dal buttarsi di petto su cose che alle quali non pensavi che saresti riuscito a sopravvivere o che saresti riuscito a conseguire. Quindi guarda la vita in faccia e digli che se lei è una puttana, tu lo sei di piùo.

I sogni non sono aspettative vestite che soltanto hanno le scarpe pulite sono ciò che nasce da sentire la terra sotto i piedi e di buttarsi di petto su cose che non kapen Savi che avresti che saresti riuscita a sopravvivere o saresti riuscito a conseguire quindi Guarda che la vita di faccia e digli che se lei è una put**na tu di più“.

ECCO IL MESSAGGIO DI LOZANO SU INSTAGRAM