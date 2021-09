Iannicelli: “Napoli-Juve andrebbe rinviata. Questa partita è una truffa”

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, ritiene che Napoli-Juve dovrebbe essere rinviata. Secondo il giornalista la partita del Maradona è una truffa ai tifosi.

“Napoli-Juve andrebbe rinviata. È una truffa pagare un biglietto salato e non poter vedere giocare atleti in piena efficienza”.

Il giornalista su Optimagazine.com spiega poi le sue ragioni: ”

Max Allegri ha deciso di rinunciare a Dybala, Cuadrado, Bentancur, Danilo e Alex Sandro. Troppo rischioso mandarli in campo al Diego Armando Maradona. Allegri si dichiara fiducioso e non accampa scuse: la Juventus disputerà contro il Napoli una grandissima partita”.

“Anche il Napoli, come tutti i club di vertice, paga un dazio pesante agli impegni internazionali dei propri big. Tra ritorni in sede solo alla vigilia della gara ed acciacchi più o meno gravi anche mister Spalletti non ha certo potuto preparare al meglio la sfida che potrebbe consentire al Napoli di volare a più otto in classifica. Addirittura mister Spalletti, a causa dell’infortunio di Meret, sarà costretto a mandare in campo il portiere Ospina arrivato a Napoli a poche ore dal fischio iniziale della sfida. Nessuno dei due allenatori accampa scuse. Ma di certo Napoli Juventus non sarà regolare. Mister Allegri e Mister Spalletti non hanno avuto la possibilità di preparare al meglio una delle partite più attese del campionato”, ha concluso Iannicelli su Napoli-Juve.