Napoli-Juventus: appuntamento oggi alle 18.00

Oggi alle ore 18.00, in questa soleggiata giornata di sabato 11 settembre 2021, tutti gli appassionati di calcio potranno godersi una signora partita tra due delle maggiori squadre di Serie A che, nel corso degli anni, hanno rispettivamente conosciuti grandi glorie, imbattibili campioni ed anche, purtroppo, dei momenti meno felici.

Pensiamo a due nomi come quello di Roberto Baggio, altresì detto “il divin codino” al pari del prodotto recentemente distribuito su Netflix, e del compianto Diego Armando Maradona, altresì noto come “El Pibe de Oro”, scomparso a fine novembre del 2020. Avete capito di che squadre stiamo parlando?

Esatto, avete indovinato! Questa sera potrete dunque assistere alla partita Juventus vs Napoli direttamente dallo Stadio Maradona di Napoli, ribattezzato in onore del grande campione che tanto fece per la squadra partenopea, ma pare che non sarà un match come tutti gli altri. Infatti entrambe le squadre hanno lamentato qualche problema nella formazione per la mancanza di determinati giocatori, ma vediamo di capire un po’ meglio la situazione.

Durante le rispettive conferenze stampa, Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti hanno comunque cercato di “rassicurare” i propri tifosi. Allegri ha infatti concluso la sua conferenza stampa dichiarando che“la nostra forza deve essere l’equilibrio. Sia quando le cose vanno benissimo, sia quando vanno male”.

Dall’altra parte della barricata, soprattutto riferendosi al portiere David Ospina, Spalletti ha dichiarato che “chi ama il calcio sogna queste grandi partite. Il gusto della rivalità, della sfida importante. Siamo nella situazione ottimale. Nazionali? È chiaro che con queste partite e questi voli transoceanici qualche problema per le società viene fuori. Il presidente mi trova d’accordo quando dice che questa cosa va sistemata. Sarà una giornata di campionato condizionata e che penalizzerà diverse squadre”.

Ma veniamo ora ad un altro tasto dolente, ovvero quello delle formazioni. Come tutti i tifosi bianconeri e non sanno, la Juventus è ora “orfana” del campionissimo Ronaldo che è da poco ritornato tra le fila del Manchester United, ma non è finita qui!

Infatti mancano parecchi giocatori “più quotati” come Bentacur, Dybala, Arthur, Cuadrado, Chiesa ed altri ancora per i più disparati motivi (ricordiamo che Juan Cuadrado è rimasto nella natia Colombia a causa di una fastidiosa gastroenterite) “costringendo” così il mister a puntare sulle riserve e su chi di solito sta in panchina.

Pare dunque che Allegri punterà su un 3 – 5 – 2 piazzando in attacco Szczesny, rispettivamente a destra ed a sinistra De Sciglio e Pellegrini, al centro McKennie, Rabiot e Locatelli, in difesa il trio De Ligt, Bonucci e Chiellini ed all’attacco, infine, Morata e Kulusevski per sfondare la difesa partenopea.

Leggermente più “fumosa” la strategia del Napoli che, di sicuro, intende puntare il tutto per tutto sull’esordio del centrocampista Anguissa, sul già citato Ospina tra i pali, sulla difesa sorretta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui mentre, sull’attacco, su Osimhen appena uscito dalla squalifica.