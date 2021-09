Il Napoli carico per la Juve. Bellissimo messaggio ai tifosi

Il Napoli carica i suoi tifosi per la Juve. Il messaggio del club Azzurro suoi social diventa virale.

NAPOLI-JUVE: MESSAGGIO AI TIFOSI

Il Napoli per la gara contro la Juventus lancia un messaggio ai suoi tifosi. Il post pubblicato sui canali social del club partenopeo è diventato immediatamente virale:

«Noi giochiamo spinti dai nostri meravigliosi tifosi, da tutti voi! Da chi viene allo stadio e da chi resta a casa. Vogliamo dire a tutti quelli che stasera non potranno esserci, che sentiremo ogni vostro grido di incitamento. Sappiamo che siete con noi! Forza Napoli Sempre».

STRISCIONI DI CONTESTAZIONE

Il bellissimo messaggio del calcio Napoli ai tifosi, serve soprattutto per riportare la calma su una partita che da sempre è incandescente .Napoli-Juventus da sempre non si fa mai mancare niente. Lo racconta la storia, ma se sono tanti i ricordi belli di sfide avvincenti e di prodezze in campo, la punizione di Maradona a Tacconi su tutti, altrettanti sono gli episodi da dimenticare, i veleni, le provocazioni becere, le offese e le polemiche.

Oggi si gioca alle 18 a Fuorigrotta ma anche questa vigilia è stata caratterizzata da un contorno sgradevole, con accuse da parte dei media e dei tifosi bianconeri: prima i sospetti per il verdetto favorevole a Osimhen, cui è stata tolta una giornata di squalifica, poi i mugugni per Insigne che è rientrato in anticipo dalla nazionale. A poche ore dalla sfida è apparso uno striscione offensivo esposto dagli ultrà del Napoli all’esterno dello stadio Maradona.

“Consigliere ecco cosa è successo ieri all’esterno del Britannique Hotel dove alloggia la Juve”. pic.twitter.com/mHBu3VQo1s — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) September 11, 2021

IL PEGGIOR VIRUS SI CHIAMA JUVENTUS

Dall’ambiente Juve si è immediatamente gridato allo scandalo e i media nazionali hanno condannato i tifosi azzurri. Nessuno però si è mai indignato per gli striscioni e i cori razzisti e offensivi contro Napoli e i napoletani. Peggio ancora, non abbiamo letto parole d’indignazione collettiva quando allo stadium in occasione del Derby esposero uno striscione che definirlo miserabile e poco.

Lo striscione dei tifosi del Napoli è senza dubbio censurabile, il vessillo è stato immediatamente rimosso, quello che non si può rimuovere purtroppo è l’ignoranza becera di molte persone tra le quali figurano anche politici e giornalisti.