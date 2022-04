Hamisk non dimentica Napoli. L’agente: “Mi ha confidato una cosa”

Marek Hamsik non dimentica il Napoli, l’agente dello slovacco, Martin Petreas ha parlato del futuro del centrocampista e di Lobotka.

HAMSIK NON DIMENTICA NAPOLI

“Spero possa festeggiare a breve due scudetti, quello del Napoli e quello del Trabzonspor. Speriamo sia l’anno giusto per gli azzurri. Futuro da dirigente? Dipende dalla volontà di Marek e del presidente De Laurentiis. Ne discuteranno. Marek mi ha confidato che spesso sente Giuntoli, ma non è questo il problema. Per trovare un accordo, servono due parti. Quando finirà la carriera potrà restare a casa due mesi, poi magari si rompe le scatole e si vedrà“.

LOBOTKA – “Non dico sia lo stesso dello scorso anno, ma poi dipende dall’allenatore sfruttarlo al meglio e dargli fiducia in un percorso. Spalletti ha molti meriti, già lo conosceva e lo voleva all’Inter. Lobotka nasce come regista già al Trencin da giovane, poi in un centrocampo a due riesce a giocare lo stesso. Non può fare la mezz’ala in un centrocampo a tre, ma a due può giocare“.