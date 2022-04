Conti: “Maradona mi voleva al Napoli, vi svelo un retroscena”

Maradona voleva Conti al Napoli, la leggenda della Roma svela il curioso retroscena sulla richiesta che ricevette dal Pibe de Oro.

Maradona voleva Bruno Conti al Napoli, il retroscena è stato svelato dall’ex legenda della Roma. L’ex centrocampista della Roma e della nazionale italiana, ai microfoni di Rai 1 durante la trasmissione I soliti ignoti, condotta da Amadeus, ha svelato un particolare retroscena che riguarda il suo rapporto con Diego Armando Maradona.

Conti e Maradona hanno giocato in Serie A con le maglie di Napoli e Roma negli stessi anni, hanno sempre avuto un rapporto di lealtà, stima, amicizia.

Ecco le parole di Bruno conti su Maradona: “Nel corso di un Napoli-Roma, si usava ancora fare il saluto prima delle partite, venni avvicinato dal Pibe de Oro che mi disse: “Vieni a Napoli, ti aspettiamo.

Quando mi ha fatto quella proposta rimasi senza parole, anche se non c’era molto da aggiungere. Era Maradona che mi stava facendo un’offerta incredibile: chiunque altro avrebbe accettato. Tuttavia – continua Conti – io sono e resto della Roma, quindi esitai. Fa sempre piacere ricevere attestati di stima da un campione di questo calibro”.

Poco dopo la morte di Maradona, in occasione di un match tra azzurri e giallorossi a Fuorigrotta, proprio Conti guidò una rappresentativa della Roma al murales di Diego ai quartieri spagnoli per un ultimo omaggio.

