Gol annullato a Politano: calciatori fuoriosi a fine gara

Calciatori del Napoli furiosi a fine gara con l’arbitro per il gol annullato a Matteo Politano.

La vittoria sul Cagliari per 2-1 non placa la rabbia in casa Napoli. Come riporta la redazione sportiva di Canale 21, al triplice fischio finale diversi calciatori e dirigenti partenopei si sono scagliati contro alcune decisioni arbitrali.

Sotto accusa soprattutto l’annullamento del gol realizzato da Matteo Politano per presunto fuorigioco di Osimhen. Le immagini visionate nel post-gara però mostrerebbero chiaramente come il nigeriano fosse in posizione di fuorigioco passivo al momento del tiro del compagno.

Proprio questa decisione avrebbe fomentato le proteste nello spogliatoio napoletano. L’attaccante e qualche dirigente avrebbero contestato con veemenza l’operato del direttore di gara. Una rabbia dovuta al il gol annullato a Politano è solo l’ultima delle tante sviste arbitrali che stanno penalizzando il campionato del Napoli.

La tensione resta alta in casa Napoli nonostante i 3 punti conquistati. Nel mirino la gestione di un’azione chiave che avrebbe potuto avere esito diverso.