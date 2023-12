Il Napoli vittima di troppi errori degli arbitri in serie A, nel silenzio dei media nazionali che avallano solo le proteste dal nord.



Incredibile i disastri che gli arbitri di Rocchi stanno combinando in campionato nell’inquietante silenzio degli organi d’informazione. Strabiliante quanto sta accadendo al Napoli dall’inizio della stagione. Senza dimenticare gli exploit di Fabbri in Genoa – Napoli e La Penna in Napoli – Fiorentina.

Il Ruolo degli Arbitri nelle Partite del Napoli

È davvero sconcertante quanto capitato al Napoli nelle ultime 4 partite di campionato.

Arbitraggi Contestati

Dopo il pessimo arbitraggio di Mariani (Atalanta – Napoli), il Rocchi nazionale ci ha rifilato arbitraggi d’altri tempi con Massa (Napoli – Inter) e Orsato (Juventus – Napoli). E col Napoli senza giornali e tivvù, ci ha rifilato anche Marcenaro per Napoli – Cagliari come ciliegina sulla torta.

I partenopei sono sopravvissuti a Mariani e Marcenaro ma hanno dovuto alzare bandiera bianca con Massa e Orsato. Contro l’Inter e la Juventus gli azzurri si sono visti negare 3 calci di rigore macroscopici e hanno dovuto sorbirsi anche una rete irregolare che ha di fatto stravolto il cammino degli azzurri in campionato.

E non stiamo qui a dire cosa sarebbe successo altrove perché sono già tre giorni che i siti d’Oltralpe e media nazionali stanno facendo tanto di quel chiasso intorno all’arbitraggio di Massa in Genoa – Juventus.

Ci riferiamo alla strumentale campagna bianconera su Massa appena una settimana dopo che l’inquietante arbitraggio di Orsato ha penalizzato il Napoli a Torino proprio contro la Juventus.

Il mani di Bani che per regolamento non è rigore oscura d’incanto l’abbattimento di Cambiaso ai danni di Kvaratskhelia e le tante legnate che il cosiddetto arbitro migliore del mondo ha lasciato impunite ai danni degli azzurri.

Reazioni Locali e Nazionali

Pare proprio che sulle lamentele arbitrali prevalgano le questioni di latitudine. Qui, dalle nostre parti, alcuni buontemponi dell’informazione nostrana ci hanno già ammoniti che a lamentarsi degli arbitri sono solo le squadre che lottano per salvarsi e non deve farlo il Napoli.

Un poco più a Nord, gli stessi media che sistematicamente zittiscono i napoletani, accusandoli di essere piagnoni dopo le botte prese con Massa (Napoli – Inter) e Orsato (Juventus – Napoli), non hanno ancora completato il terzo giorno di sostegno alla causa bianconera.

