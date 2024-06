Giuffredi dopo il summit: “Di Lorenzo non ne abbiamo parlato, Politano resta”

Giuffredi dopo il summit col Napoli: rinnovo vicino per Folorunsho, Politano resta. Silenzio su Di Lorenzo.



Mario Giuffredi, agente di diversi calciatori del Napoli, ha rilasciato dichiarazioni esclusive dopo il summit con il club al Britannique Hotel. Le sue parole delineano il futuro di alcuni giocatori chiave della squadra azzurra nel calciomercato.

Calciomercato Napoli: Giuffredi sul futuro di Di Lorenzo

Sulla situazione del capitano Giovanni Di Lorenzo, Giuffredi mantiene il riserbo: “Di Giovanni Di Lorenzo non abbiamo proprio parlato. Preferisco non parlare proprio perché il ragazzo è agli Europei, vuole stare sereno e loro sanno il mio pensiero qual è.”

Napoli, Folorunsho verso il rinnovo: le parole di Giuffredi

Riguardo Folorunsho, l’agente ha fornito un aggiornamento positivo sul calciomercato del Napoli: “Abbiamo parlato solo di Folorunsho e abbiamo quasi trovato l’accordo. Cinque anni di contratto per Folorunsho? Sì.”

Mercato Napoli: Politano confermato, Gaetano e Mario Rui in standby

Giuffredi ha poi chiarito la posizione di altri suoi assistiti nel calciomercato del Napoli: “Su Gaetano ne parliamo dopo il ritiro. Mario Rui? Vediamo dopo il ritiro anche per lui. Politano resta.”

La conferma della permanenza di Matteo Politano è una notizia significativa per il Napoli di Antonio Conte. Per Gaetano, emerge un timido interesse della Fiorentina nel calciomercato.

Calciomercato Serie A: le prospettive del Napoli secondo Giuffredi

Le dichiarazioni di Giuffredi aprono diversi scenari per il calciomercato del Napoli e della Serie A. Mentre alcuni giocatori sembrano avere un futuro definito, per altri la situazione resta in evoluzione. Il caso Di Lorenzo rimane il più delicato nel calciomercato azzurro.

