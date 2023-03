Ghoulam: 'Napoli è amore, non solo calcio...' VIDEO

Faouzi Ghoulam non dimentica il Napoli, il terzino algerino ha postato un emozionante video sui propri canali social.



Otto stagioni con la maglia del Napoli sono un’esperienza indimenticabile, soprattutto se sei Faouzi Ghoulam e hai stretto un legame speciale con la città e i tifosi. L’ex terzino algerino, attualmente giocatore dell’Angers, ha recentemente pubblicato un commovente video dedicato interamente al Napoli sui social media, dopo aver discusso con un supporter della Juventus.

Ghoulam ha dimostrato ancora una volta la sua profonda nostalgia per la città partenopea, dove ha militato per otto stagioni, dal 2014 al 2022, collezionando 214 presenze, nonostante la lunga serie di infortuni che hanno ostacolato la sua carriera. Nel suo video, Ghoulam mostra il mare del Golfo di Napoli e il Vesuvio, per poi concludere con un’immagine di se stesso con la maglia del Napoli, sottolineando che il club rappresenta molto più che solo calcio, ma piuttosto un grande amore. In una delle sue didascalie, Ghoulam ha affermato: “Napoli. Il Napoli. Non è solo calcio. È amore. Quello che ho ricevuto, quello che ho dato e quello che vorrei che tutti potessero vivere, almeno una volta nella vita“.