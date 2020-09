Ultime notizie di mercato su Arek Milik con il Napoli impegnato nella cessione del calciatore, può andare in Premier o Bundesliga.

Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport ci sono ancora possibilità che Arek Mlik venga ceduto, magari in Premier o Bundesliga. Ecco perché oggi o nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro tra gli agenti del calciatore e Cristiano Giuntoli. Si deve cercare si superare l’impasse in cui è cascata la trattativa. La Roma al momento è defilata, anche perché ha fatto una richiesta che ha fatto infuriare Aurelio De Laurentiis.

Non è ancora tutto perduto ma bisogna fare in fretta, anche perché il tempo scorre. In queste ore emergono altri retroscena sul blocco della trattativa, che David Pantak e i dirigenti del Napoli provano a sbloccare. Restare a Napoli non conviene a nessuno, anche perché si profilerebbe un anno in panchina per Milik, mentre il Napoli perderebbe a zero il calciatore e dovrebbe continuare a pagargli lo stipendio.

Gazzetta fa sapere che i problemi sono ancora lontani dall’essere superati, ma ci si siederà di nuovo ad un tavolo per il bene di tutti. Intanto arrivano notizie di un interessamento concreto del Valencia, mentre dalla Premier pare che il Tottenham sia interessato al polacco, ma solo a parametro zero. Un bel problema per il Napoli che dalla Roma voleva ricavarne almeno 25 milioni di euro.