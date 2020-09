Calciomercato – Spunta il Valencia per Milik, bisogna accelerare

Calciomercato Napoli le ultime notizie su Arek Milik che piace al Valencia, si può aprire un’altra trattativa con gli spagnoli.

Restare senza fare nulla non conviene a nessuno, lo sa il Napoli lo sa Arek Milik, ecco perché Valencia può diventare un’occasione. La trattativa tra Milik e la Roma è clamorosamente naufragata. La Juventus ha preso Morata e quindi Dzeko resta in maglia giallorossa. Serve un’alternativa per cedere l’attaccante polacco che ha il contratto in scadenza nel 2021 e quindi può andare via a parametro zero a fine stagione. Il Napoli deve accelerare se vuole guadagnare qualcosa da questa cessione, altrimenti si dovrà rassegnare a perdere Milik senza incassare nulla.

Il Valencia su Milik: occasione da prendere al volo

La trattativa viene svelata da Repubblica che parla di possibilità concreta, di molto più che una semplice idea per il Valencia. Gli spagnoli hanno bisogno di un attaccante e stanno guardando in casa Napoli. Al momento la pista estera può essere forse l’unica ancora di salvezza sia per il Napoli che per Milik. In Italia oltre alla Roma non c’è nessun altro club disposto a spendere 25 milioni di euro per acquistare il calciatore dal Napoli, che aveva già fatto una parte delle visite mediche per trasferirsi in giallorosso.

Il Valencia per Milik diventa occasione per giocare con continuità in vista degli Europei, dato che a Napoli passerebbe un anno in panchina. Il club di Aurelio De Laurentiis deve però ancora risolvere i problemi con il calciatore. Si parla di due mensilità a cui il polacco non vuole rinunciare, oltre ad una vicenda multe per l’ammutinamento e la sponsorizzazione del ristorante di Milik in Polonia. Ora come non mai serve sedersi ad un tavolo e guardarsi in faccia, magari mettendo da parte questioni di principio. Altrimenti ci perderanno tutti: giocatore e società.