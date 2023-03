Gazzetta – L’Inter di Inzaghi aveva un piano sicuro: così superiamo il Napoli

La sconfitta dell’Inter contro la Juventus fa scattare i dubbi su Simone Inzaghi, tecnico che a fine stagione potrebbe lasciare il club nerazzurro.

La Lazio si è presa il secondo posto in classifica ai danni dell’Inter, una situazione in cui Simone Inzaghi non si aspettava minimamente di essere a questo punto della stagione. I nerazzurri erano convinti di poter risalire la china.

La sconfitta con la Juventus è maturata in modo anomalo, anche perché i falli di mano di Rabiot e Vlahovic sono evidenti e solo per Chiffi, Mazzoleni e Rocchi non esistono.

Ma perdere in casa con la Juventus ha portato comunque sconforto nel gruppo nerazzurro che aveva progettato una rinascita a gennaio. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “E pensare che l’anno nuovo era nato con una calda speranza: il 4 gennaio, alla fine di Inter-Napoli, l’Inter di Simone festeggiava la vittoria e, a solo 8 punti dalla vetta, pianificava il sorpasso su Spalletti. Mai previsione fu più sbagliata anche perché la vera Inter, almeno in campionato, è rimasta là, impigliata nella rete“.