Gazzetta dello Sport: “Napoli, la tensione resta”

Come riporta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli si compatta intorno ad Antonio Conte. Dopo giorni di tensione e indiscrezioni sul possibile addio del tecnico, Aurelio De Laurentiis ha scelto di intervenire pubblicamente per mettere fine a ogni voce. Lo ha fatto alla sua maniera: con un tweet tagliente, ironico e allo stesso tempo profondo, che ha restituito serenità all’ambiente e rimesso il tecnico «al centro del villaggio».

«Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte», ha scritto il presidente, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. «Io amo molto i social perché sono un modo veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili».

Poi la frase che ha rimesso le cose in chiaro: «Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le tre “C”, che piacciono molto ai napoletani e non solo». Il riferimento è alle tre parole chiave del linguaggio “alla napoletana”: cuore, cazzimma e coraggio.

De Laurentiis, scrive D’Angelo, ha voluto mandare un segnale forte non solo ai tifosi, ma anche alla squadra: «Sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione». Parole che rappresentano una dichiarazione di fiducia e una garanzia per il progetto tecnico.

Nella giornata di ieri, riferisce la Gazzetta dello Sport, si è tenuto un summit alla FilmAuro tra De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna, volato a Roma per incontrare il presidente. Conte, rientrato a Torino per il compleanno della figlia, ha avuto una lunga conversazione telefonica con il patron. Nessun faccia a faccia, ma un confronto chiaro che ha confermato la piena unità di intenti.

Vincenzo D’Angelo sottolinea come l’obiettivo ora sia ricompattare la squadra: Conte tornerà a Castel Volturno per parlare ai giocatori e capire se le sue parole post Bologna — dure ma sincere — abbiano lasciato il segno. Il messaggio del tecnico, infatti, non era solo rivolto all’esterno, ma anche a chi dentro lo spogliatoio mostra insofferenza per i ritmi elevati degli allenamenti.

«De Laurentiis ha rimesso Conte al posto di comando davanti agli occhi del mondo», scrive la Gazzetta dello Sport. Adesso toccherà ai giocatori assumersi le proprie responsabilità. Il club e l’allenatore, conclude D’Angelo, andranno avanti insieme con fiducia, ambizione e cuore, come lo stesso Conte ha chiesto.