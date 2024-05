Gasperini apre al Napoli: “De Laurentiis mi stima, nel 2011 fui vicino”

Gian Piero Gasperini commenta le voci su un possibile approdo al Napoli, svelando un retroscena sul contratto offertogli da De Laurentiis nel 2011.

Nel post partita di Atalanta-Roma, Gian Piero Gasperini è stato interpellato da Fabio Caressa su un curioso retroscena legato ad Aurelio De Laurentiis e ad un’offerta ricevuta dal Napoli nel 2011. “De Laurentiis mi ha raccontato una storia – ha esordito Caressa – ti aveva fatto un contratto sul tovagliolo. Tu gli avevi chiesto una copia e lui non te l’ha data. Ma tu hai già deciso il tuo futuro oppure no?”.

GASPERINI APRE AL NAPOLI

Gasperini non ha smentito l’episodio, anzi ha confermato i buoni rapporti con il patron azzurro: “Era il 2011, poi sono andato all’Inter, pensa! Io ho sempre avuto, devo dire, che De Laurentiis ha sempre manifestato grande stima nei miei confronti. Anche quando successivamente andavo a giocare a Napoli, non è una novità. Ha sempre manifestato attestati di stima“.

L’allenatore dell’Atalanta ha poi glissato sull’argomento futuro, rimandando ogni discorso alla fine della stagione: “In questo momento non ho il tempo, neanche se voglio, di pensare al futuro. Penso fortemente a questa stagione, che è già straordinaria come avete detto, ma non è ancora finita anzi. Manca molto poco, ora ogni partita è davvero decisiva“.

GASPERINI-NAPOLI IL RETROSCENA DEL 2011

Gasperini non ha quindi chiuso all’ipotesi Napoli, anzi ha confermato l’ottimo feeling con De Laurentiis e l’esistenza di un’offerta concreta nel 2011, poi non concretizzata per la scelta di approdare all’Inter. “Cosa serve per lo scudetto all’Atalanta? Più che pensare a questo, mi sarebbe piaciuto che l’Atalanta in questi anni fosse entrata con insistenza nelle prime quattro, che fosse riuscita a cambiare fascia, a salire di fascia. Non ci siamo riusciti sempre però quando sei lì vicino, lo puoi fare. Se non ci riesci un anno, puoi farlo l’anno dopo“, ha concluso il tecnico di Grugliasco.

Le sue parole non chiudono quindi all’ipotesi di un approdo a Napoli in estate, dopo aver ammesso la grande stima di De Laurentiis e un retroscena di mercato di oltre 10 anni fa. Ma prima c’è da concludere al meglio la stagione con l’Atalanta.