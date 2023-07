Gaffe clamorosa in TV, Napoli 'storpiato' in diretta: "Rac Mani, Osticard..." - FOTO

Una TV turca ha seguito l’amichevole tra Napoli e Hatayspor, ‘storpiando’ i giocatori della formazione partenopea.

Una TV turca ha seguito in diretta l’amichevole internazionale andata in scena ieri a Castel di Sangro tra Napoli e Hatayspor, non senza clamorosi errori. L’emittente straniera ha infatti presentato una grafica della formazione partenopea che ha destato notevole curiosità per via degli errori contenuti al suo interno riguardanti i nomi dei calciatori del Napoli. Rrahmani è stato storpiato in “Rac Mani”, Ostigard in “Osticard”, mentre Zielinski ha perso una “n” al centro del suo nome e Osimhen ha visto la “h” finale del suo cognome scomparire. Addirittura, Kvaratskhelia è stato semplificato in “Kvara”.

Errori evidente risultati particolarmente sorprendenti considerando l’abbondanza di informazioni facilmente accessibili sul web ai giorni nostri. Sarebbe stato sufficiente effettuare una breve ricerca per evitare tali inesattezze.

Di seguito la presentazione della formazione partenopea presentata dalla TV turca: