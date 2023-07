Osimhen, la fedeltà alla maglia azzurra: “Napoli è la mia prima scelta”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, rinnoverà con il club azzurro. Il retroscena su uno dei primi colloqui andati in scena tra le parti.

Victor Osimhen, centravanti del Napoli, si è rivelato uno dei migliori attaccanti al mondo, dimostrandosi determinante con le sue straordinarie prestazioni che hanno fatto tremare le difese avversarie. Grazie alle sue 26 reti segnate in campionato, si è laureato capocannoniere, ma la sua influenza sulla squadra va ben oltre i gol.

Osimhen è stato un vero trascinatore per i suoi compagni di squadra, fornendo assist decisivi, guadagnandosi rigori e dimostrando di essere un autentico leader. La sua presenza in campo è talmente fondamentale da far sembrare che la squadra giochi con un uomo in più. La trattativa per il rinnovo del contratto è stata lunga e complessa, ma alla fine le parti hanno raggiunto un accordo.

Alla fine della stagione, il Napoli ha posto una domanda chiave al calciatore: “Vuoi rinnovare con noi?”. La risposta di Osimhen è stata eccezionale tanto da far felicissimi i tifosi partenopei: “Napoli è la mia prima scelta”. È emerso che il giocatore non ha mai considerato seriamente l’idea di lasciare la squadra, dimostrando un attaccamento sincero al club. La città di Napoli gli piace molto, ed è proprio qui che vuole continuare la sua carriera calcistica.

Naturalmente, durante i colloqui, Osimhen ha richiesto un adeguato aumento di stipendio, ma ciò non è stato un fattore decisivo nella sua scelta. Infatti, nonostante altre offerte che gli avrebbero garantito una considerevole somma di denaro in altre destinazioni, come nel caso di club in Arabia o altrove, il calciatore ha dimostrato che il denaro non è l’unica cosa che conta per lui.