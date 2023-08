Gaetano manda un messaggio al Napoli: indizio sul suo futuro

Con un video su Instagram, Gaetano ha fatto capire di essere pronto a rimanere al Napoli nonostante le voci di mercato.

CALCIOMERCATO NAPOLI. “Pronto per tornare in campo. Forza Napoli”. Con queste eloquenti parole scelte per accompagnare un video sul suo profilo Instagram, Gianluca Gaetano manda un chiaro messaggio al Napoli e ai suoi tifosi.

Nonostante le voci di un suo imminente trasferimento, il centrocampista classe 2000 sembra intenzionato a restare in azzurro e giocarsi le sue carte. Dopo essere stato a un passo dal Frosinone, ora Gaetano scalda i motori per dare il suo contributo al Napoli di Garcia.

Con la didascalia “To be continued” ad accompagnare le immagini del suo gol contro l’Inter della scorsa stagione, il prodotto del vivaio partenopeo lancia un segnale inequivocabile sulla sua volontà di continuare l’avventura in azzurro.

Starà ora al tecnico Garcia trovare lo spazio per valorizzare il talento di Gaetano, sul quale il Napoli ha investito per il presente e per il futuro. Ma intanto il messaggio social del calciatore dissipa ogni dubbio: nonostante le voci di mercato, Gianluca è pronto a tornare in campo con la maglia azzurra!