Lindstrom subito a disposizione di Garcia: oggi primo allenamento col Napoli

Il neo acquisto Jesper Lindstrom oggi sosterrà il primo allenamento con il Napoli a Castel Volturno. Sarà convocato per la sfida contro la Lazio.

CALCIO NAPOLI. Jesper Lindstrom è pronto a iniziare la sua avventura con la maglia del Napoli. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi il neo acquisto danese sosterrà il suo primo allenamento con i nuovi compagni nel centro sportivo di Castel Volturno.

Arrivato dall’Eintracht Francoforte, Lindstrom è già a disposizione di mister Rudi Garcia e potrà essere convocato per la sfida di sabato contro la Lazio al Maradona. Un innesto importante per il reparto offensivo azzurro.

Classe 1999, Lindstrom andrà a compensare la partenza di Lozano, permettendo al Napoli di risparmiare sul monte ingaggi e di acquistare un talento più giovane e di prospettiva. Un investimento in linea con la politica societaria.

Già oggi il danese muoverà i primi passi agli ordini di Garcia, per ambientarsi negli schemi di gioco ed affinare l’intesa con i nuovi compagni. In vista della Lazio, il tecnico potrà contare su una freccia in più per il suo attacco.

I tifosi azzurri sono impazienti di vedere Lindstrom all’opera con la nuova maglia. L’esordio al Maradona contro i biancocelesti potrebbe essere l’occasione giusta per cominciare a mettersi in luce.