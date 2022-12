Ferrara: “La Juve non va penalizzata, so che i napoletani mi criticheranno”

Liberato Ferrara interviene sul caso plusvalenze con la Figc che ha deciso di riaprire il fascicolo: “Non vanno penalizzati“.

Il giornalista prende una presa di posizione netta sulla questione che riguarda la società bianconera. Dalla Juventus hanno fatto sapere di non aver commesso alcun illecito, ma intanto la Procura Figc ha deciso di riaprire il caso plusvalenze. Una decisione avvenuta dopo che l’inchiesta penale della Procura di Torino ha portato nuovi atti in questa vicenda, già trattata dalla giustizia sportiva, che aveva assolto i bianconeri.

“Dico la mia, sapendo che la cosa non piacerà ai tifosi del Napoli. Non sarebbe giusto penalizzare la Juve per le plusvalenze: non hanno violato nessuna norma, poiché una norma non esiste. Ma se una sola società dovesse avere 1 punto di penalizzazione, la Juve andrebbe radiata” ha detto Liberato Ferrara.

Nella riaperture del caso plusvalenze della Juve, sono coinvolte altre società come ad esempio la Sampdoria ed il Genoa. Addirittura per i bianconeri si parla rischio retrocessione in Serie B. Insomma in casa bianconera la situazione si fa sempre più scottante, con la società che deve far fronte sia alla questione giudiziaria della Procura di Torino, sia a quella sportiva con l’intervento della Procura Federale.