Fedele: "Si fa troppo show. Il Napoli sta peccando di presunzione..."

Enrico Fedele parla del calciomercato del Napoli. L'opinionista critica la gestione delle trattative e la gestione delle operazioni.







Ai microfoni di Marte sport Live è intervenuto l’opinionista Enrico Fedele. L’ex ds del Parma ha parlato del calciomercato del Napoli:

“Si fa troppo show, si fa tanta spettacolarità. Quando vedo gli elicotteri, a me viene la febbre: perché so che tanto non succede niente. Il calcio è cambiato, ai miei tempi c’era tempestività”.

Fedele ha poi aggiunto: “Io ho fatto trattative che non sapeva nessuno. I giornali definivano incedibili giocatori che in realtà avevo già ceduto. Ora è tutto diverso. Se vuole Icardi o Pepè le Mokò (cita Totò le Mokò) ti accordi con lui prima, gli chiedi quanto vuole e chiudi in gran segreto.

Quando vuoi fare questi acquisti vai, firmi e torni. Io trattai Rui Costa e non me ne andai fino alla fine. Il Napoli sta peccando di presunzione ed eccessiva leggerezza”.