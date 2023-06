Fedele sbotta: “Lui come Higuain? Non può giocare nel Napoli, può puntare solo alla Serie B”

L’opinione di Enrico Fedele sul giovane attaccante del Napoli impegnato al Mondiale U20, Giuseppe Ambrosino.

Enrico Fedele non le manda a dire. L’opinionista sportivo, durante un’intervento ai microfoni di Radio Marte, si è soffermato sulle prestazioni di Giuseppe Ambrosino, giovane attaccante del Napoli attualmente in forza con gli azzurrini al Mondiale U20. Delle prestazioni che non sono piaciute assolutamente a Fedele che, rispondendo alle domande dei tifosi, so è espresso nel modo seguente dichiarando il suo scetticismo: “Deve ancora dimostrare molto. È presto per esaltarlo.”

Fedele ha ‘richiamato’ coloro che hanno spesso paragonato Ambrosino a Gonzalo Higuain. L’opinionista ha sottolineato come spesso si tenda ad accostare giovani talenti a grandi calciatori, ma il tutto andrebbe solo a far del male alla figura in questione.

“Attenzione alle sirene alimentate dalla famiglia, che lo paragona pubblicamente a Gonzalo Higuain. Troppo spesso ho sentito ragazzi del genere accostati a grandi calciatori, ma così si fa solo il loro male”.

Secondo Fedele Ambrosino non può ancora trovare spazio nel Napoli: “No, è troppo presto. Potrebbe giocare altrove in Serie A per dimostrare il suo valore anche nel massimo campionato italiano? Può fare la Serie B. In Serie A, invece, non avrebbe spazio.”