Galtier alla guida del Napoli? L’ex procuratore: “Ha le spalle larghe per una piazza simile, ma…”

Oscar Damiani, ex procuratore di Cristophe Galtier, parla del futuro dell’allenatore e dei possibili nomi per la panchina del Napoli.

L’ultima di Luciano Spalletti alla guida del Napoli si è ‘consumata’ domenica 4 giugno quando gli azzurri hanno terminato questa stagione trionfante con una bella vittoria sulla Sampdoria, dando adito alla tanto attesa festa Scudetto. Gioia ed emozioni nel post partita della 38esima giornata sia all’interno dello stadio Maradona, ma anche per tutta la città partenopea. Ora la gente si chiede solamente chi sarà il prossimo allenatore a continuare lo splendido lavoro di Spalletti all’ombra del Vesuvio. Tante le voci che si susseguono e che vedrebbero anche la nomina di Christophe Galtier.

Christophe Galtier prossimo allenatore del Napoli? La parola all’ex procuratore

Nell’ambito delle voci riguardanti la possibile nomina di Cristophe Galtier come nuovo allenatore del Napoli, l’ex procuratore del tecnico francese ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro. Oscar Damiani, agente FIFA e stretto collaboratore di Galtier, ha affrontato diversi argomenti riguardanti l’interesse del Napoli e le possibilità di vedere l’allenatore in Italia.

Durante un’intervista rilasciata a Radio Punto Nuovo, Damiani ha affermato: “Il Napoli è in buone mani, ma molte cose vanno ancora definite. Il Napoli ha uno scouting di alto livello, resta da capire solo cosa farà il mio amico Giuntoli. De Laurentiis mi sembra avere già le idee chiare, per quanto sarà complicato ripetersi. Galtier? E’ un grande amico, sono stato a lungo il suo procuratore, sarebbe bello ritrovarlo in Italia. Al momento, però, non mi risultano trattative tra lui e il Napoli“.

L’ex procuratore ha poi espresso la sua opinione sull’orgoglio che rappresenterebbe allenare il Napoli per qualsiasi tecnico: “Galtier è un grande tecnico e ha le spalle larghe per una piazza simile. Rudi Garcia? Un buon nome, sono sicuro che De Laurentiis riuscirà a trovare la quadra per il futuro della panchina”.

Damiani ha anche commentato le voci che circolano riguardo ad un possibile interesse del Paris Saint-Germain per i calciatori del Napoli Kim e Osimhen: “Qualsiasi club avrebbe bisogno di due calciatori così forti. Portare via un calciatore al Napoli e a De Laurentiis, però, è difficile per chiunque”.

Infine l’ex procuratore ha mostrato soddisfazione per il successo dell’Italia Under 20, sottolineando l’importanza di puntare sui giovani per rilanciare il campionato italiano: “Una grande soddisfazione, bisogna ripartire dai giovani per rilanciare il campionato italiano. Mi fa molto piacere, da addetto ai lavori e da ex calciatore”.