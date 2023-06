Varriale: “E’ tifosissimo del Napoli. La sera dello Scudetto sbirciava i festeggiamenti nello spogliatoio a Udine”

Enrico Varriale si è soffermato sul talento di Simone Pafundi rivelando un retroscena sulla vittoria dello Scudetto del Napoli a Udine.

L’Italia si è qualificata alla Finale dei Mondiali Under 20, sconfiggendo la Corea del Sud per 2-1 nella sfida andata in scena allo Stadio Unico Diego Armando Maradona di La Plata (Argentina). A metterci la firma, una firma non di poco conto, è stato anche Simone Pafundi, un giocatore di origini napoletani di proprietà dell’Udinese. E’ stato lui che ha deciso la sfida con un sinistro magistrale dal limite, una punizione pennellata che si è andata a stampare proprio all’angolino alto non lasciando scampo al portiere.

L’attaccante è già entrato nel mirino del Napoli e di Cristiano Giuntoli che avrebbe voluto portarlo in azzurro già la scorsa estate. La società di Aurelio De Laurentis continua a monitorare Pafundi, che a 17 anni che è stato convocato anche dall’Italia di Mancini.

Pafundi, il retroscena sulla vittoria dello Scudetto del Napoli a Udine

Il Napoli ha vinto lo Scudetto già con cinque giornate d’anticipo, ancor prima che la festa si consumasse domenica 4 giugno nella splendida cornice dello Stadio Diego Armando Maradona. A Udine è stato il gol di Victor Osimhen a far esplodere lo stadio ed i napoletani che si trovavano lì alla Dacia Arena, ma anche quelli che assistevano allo spettacolo direttamente all’ombra del Vesuvio. E’ finita 1-1, ma la certezza matematica è arrivata proprio quel 4 maggio, data in cui è finalmente tornato il tricolore a Napoli dopo 33 anni.

A rivelare un particolare retroscena su quella giornata è stato il giornalista Enrico Varriale che ha ritato in ballo anche il giovane talento Simone Pafundi, tifosissimo del Napoli, e presente proprio nella formazione titolare che sul campo della Dacia Arena ha sfidato gli azzurri.

“Simone Pafundi, classe 2006, è un predestinato. Talento da campione notato subito pure dal Ct Roberto Mancini. Tifosissimo del Napoli, la sera del 3° Scudetto sbirciava i festeggiamenti nello spogliatoio di Udine. Il suo gol capolavoro lo ha segnato allo Stadio Maradona. Segni”.

Di seguito il tweet: