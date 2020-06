Secondo Enrico Fedele, Mertens avrebbe scelto l’Inter. Il procuratore racconta il retroscena sul rinnovo con il Napoli e parla anche del futuro dei Llorente.



FEDELE – MERTENS. Il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli ha messo d’accordo tutti, allenatore, tifosi e calciatore. La corte spietata dell’Inter aveva messo un po di paura ai tifosi napoletani che non si rassegnavano a perdere un giocatore simbolo della squadra azzurra.

Ai microfoni di Stadio Aperto su TMW Radio, l’ex procuratore e dirigente sportivo Enrico Fedele, ha svelato un retroscena sul rinnovo di Mertens e ha raccontato le ultime sul calcio Napoli:

“Mertens ha firmato non tanto per la velocità del Napoli, ma per la lentezza dell’Inter. Voleva 3 anni di contratto e un bonus, l’Inter gliel’ha proposto di due con opzione per il terzo. Il Napoli provvederà a risolvere il problema sul contenzioso dei diritti d’immagine“.



Fedele su Mertens poi aggiunge: “Se l’Inter fosse stata più veloce, sarebbe andato ai nerazzurri. Aveva dato il suo assenso. Penso che abbia inciso la determinazione di Gattuso. Fosse per De Laurentiis, avendo chiesto l’abolizione del contenzioso, non l’avrebbe fatto ma in realtà Gattuso si è imposto su due giocatori: Zielinski e Mertens. A Gattuso tra l’altro va la nostra solidarietà per la scomparsa della sorella.

Llorente andrà via? Si fantastica del Benevento. Conosco bene il suo presidente, è una persona umile e determinata…”, ha riferito Fedele.