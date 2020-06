Le grandi manovre di De Laurentiis sul calciomercato per sostituire i partenti. Si lavora per l’attacco e il centrocampo.

CALCIOMERCATO NAPOLI, Aurelio De Laurentiis si prepara a rinforzare la squadra. Il patron affiancato da Giuntoli e da Gattuso lavora su due nomi in attacco e due a centrocampo.

Molti giocatori diranno addio alla maglia azzurra, nella lista dei partenti trova posto Callejon, il rinnovo non si sblocca, Milik tentato dall’esperienza Juventina e Allan. Discorso a parte per koulibaly, De Laurentiis è stato chiaro: “Sarà ceduto per una cifra vicina ai 100milioni”.

Con la ripresa del campionato, il Napoli è tornato particolarmente attivo sul calciomercato, gli azzurri lavorano in entrata e soprattutto per le cessioni:

I NOMI

Kessie del Milan e di Nandez del Cagliari sono i centrocampisti che potrebbero sostituire il partente Allan.

Per quanto riguarda l’attacco invece è in piedi il discorso con i brasiliani del Gremio per Everton, così come per Victor Osimhen del Lille, il cui arrivo però è legato alla possibilità che Giuntoli riesca a cedere Lozano.

Giuntoli vorrebbe Boga del Sassuolo, il sodalizio neroverde valuta il giocatore circa 30 milioni di euro, 25 più corposi bonus almeno.

Il Napoli, sarebbe intenzionato ad inserire alcuni calciatori nell’affare per far calare il conguaglio economico da corrispondere al Sassuolo. Non è ancora chiaro quali siano i giocatori in questione, ma non si esclude un’operazione “allargata” tra le due società, coinvolgendo così anche altri tesserati oggi a disposizione di mister Gennaro Gattuso.

Intanto anche Llorente è in uscita, con in piedi l’ipotesi Benevento ma anche la possibilità di andare in Spagna all’Athletic Bilbao.