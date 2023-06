Fedele lancia la bomba: “Allegri al Napoli, metà ingaggio pagato dalla Juve”

Enrico Fedele suggerisce un possibile scenario di calcio italiano: Max Allegri potrebbe diventare il prossimo allenatore del Napoli, con la Juventus che paga metà dello stipendio di Allegri.

CALCIOMERCATO NAPOLI. È tempo di scuotere il calcio italiano con una nuova mossa straordinaria? Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, sembra pensarla così. Nelle recenti dichiarazioni rilasciate a Radio Marte, Fedele ha aperto alla possibilità che Massimiliano Allegri, noto allenatore di calcio, possa essere il prossimo a guidare il Napoli.

L’Ipotesi di Massimiliano Allegri a Napoli

L’idea può sembrare audace, ma Fedele insiste sul fatto che non è affatto fantacalcio. “Max Allegri, dovete sapere, è un grande amico del presidente Aurelio De Laurentiis,” ha rivelato Fedele, sottolineando un possibile legame che potrebbe influenzare l’andamento degli eventi futuri.

Il Collegamento tra Napoli, Juventus e Luis Enrique

Fedele ha anche discusso il possibile coinvolgimento di Luis Enrique, l’ex allenatore del Barcellona e attuale timoniere della Nazionale Spagnola. Pur ammettendo la sua preferenza per Enrique, Fedele ha osservato come Allegri potrebbe rappresentare un’alternativa interessante, non solo per le sue competenze ma anche per le sue connessioni.

Il Ruolo di Giuntoli e De Laurentiis nella Potenziale Trattativa

Cristiano Giuntoli, l’attuale direttore sportivo del Napoli, è un altro nome che potrebbe entrare in gioco in questo affascinante scenario. Secondo Fedele, Giuntoli ha espresso il desiderio di unirsi alla Juventus, una mossa che potrebbe innescare una trattativa che vedrebbe Allegri passare al Napoli, con la Juve che pagherebbe metà dello stipendio di Allegri.