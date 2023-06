Pedullà: “Luis Enrique ha scelto, sta girando una voce insistente”

Calcio Napoli tutte le notizie – Luis Enrique verso il Psg, Alfredo Pedullà rilancia il nome di Christophe Galtier.

Il nuovo allenatore del Napoli non è stato ancora annunciato. Ultime notizie sulla vicenda vengono date dall’esperto di calciomercato, che attraverso il suo sito ufficiale scrive: “Christophe Galtier vive il momento più complicato da quando è al Paris Saint-Germain. Secondo l’Equipe l’allenatore sarà sostituito, la strada è questa anche se il tecnico (che non ha il contratto in scadenza) spera in un pentimento del suo attuale club. Ma la situazione è complicata, molto complicata almeno in queste ore. S

oltanto Campos sta difendendo sia l’allenatore che la scelta fatta l’estate scorsa, ma Galtier oggi non è più intoccabile. E le dichiarazioni su Messi, poi chiarite dal club, non gli hanno fatto fare una bella figura. Attenzione a un dettaglio non trascurabile: secondo la legge francese qualsiasi club, prima di prendere un altro allenatore, deve congedarsi da quello attuale, pagarlo e risolvere il contratto. Nel caso specifico l’ingaggio è di 4-5 milioni netti più bonus. È possibile, se il PSG confermerà la sua scelta, che Galtier possa ripartire da un altro club“.

Allenatore Napoli: Galtier

Poi Pedullà aggiunge: “Nelle ultime ore ha ricevuto almeno tre telefonate, una anche da parte del Napoli che sta facendo la selezione nel casting. E che ha dovuto depennare diversi nomi, per un motivo o per un altro. Galtier gioca anche con il 4-3-3, era stato sondato da De Laurentiis prima di prendere Spalletti, quindi va inserito in una lista in attesa di una decisione definitiva. Non soltanto da parte del Napoli, ma anche del Paris Saint-Germain che in queste ore è lontano da Galtier”.

“Nella lista del Napoli c’è chi resiste (Italiano, Benitez), chi per ora si defila (Thiago Motta), chi oggi non è una priorità (Sergio Conceicao) e chi non è in sintonia sul progetto (Luis Enrique). La situazione resta fluida e De Laurentiis – non dimentichiamolo – imprevedibile…“.