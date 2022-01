ESPN esalta il Napoli: “Calcio totale” – VIDEO

Il Napoli incanta con il Bologna. L’azione del 2-0 con gol di Lozano viene esaltata anche da ESPN. Da anni il Napoli è una delle squadre italiane più apprezzate all’estero per il suo gioco. Ai tempi di Sarri c’è stata l’esplosione da questo punto di vista. Ora con Spalletti sembra essere tornato anche il gioco. Quando il tecnico ha a disposizione gli uomini migliori, riesce ad esprimere una manovra avvolgente che piace anche fuori dal confine nazionale.

ESPN esalta il Napoli

“Un po’ di calcio totale da Napoli” così ESPN rilancia sui social il gol del 2-0 realizzato da Lozano al Bologna. Un’azione veramente spettacolare in cui la squadra di Spalletti ha giocato in maniera corale, liberando gli spazi, usando i tempi giusti di inserimento per raggiungere la rete. Insomma l’essenza del calcio applicata sul terreno di gioco. L’azione del Napoli postata da ESPN parte dalla difesa e vede il contributo di Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Mertens, Zielinski e Fabian Ruiz, con lo spagnolo che dopo aver avviato l’azione serve anche l’assist per l’inserimento di Lozano.