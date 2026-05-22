24 Maggio 2026

Elezioni Ercolano: Ciro Borriello e Luca Cerchione favoriti come assessori di FdI.

Anna Gaia Cavallo 22 Maggio 2026
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Campagna Elettorale a Ercolano: Focus sui Candidati di Fratelli d’Italia

La campagna elettorale ad Ercolano volge al termine, con l’attenzione diradata sui profili dei candidati e sulle nuove alleanze politiche. Negli ultimi giorni, il dibattito si è concentrato sulla squadra proposta da Luciano Schifone, in particolare sui nomi di alcuni candidati che possono alimentare polemiche e interrogativi.

Nei confronti dei programmi elettorali, il dibattito si è spostato sui volti e le storie personali dei candidati, come nel caso di Ciro Borriello, ex sindaco di Torre del Greco, proposto da Schifone come assessore alla sanità e alle politiche sociali. L’attenzione si posa anche su Luca Cerchione, un altro nome proposto, addetto allo sport. Questi personaggi stimolano riflessioni sui legami tra passato e futuro nella politica locale.

Ciro Borriello: Un Ritorno Contestato

Ciro Borriello è una figura storica del centrodestra campano, con una carriera politica che affonda le radici nella Democrazia Cristiana e si sviluppa attraverso varie fasi politiche. La sua esperienza, che lo ha visto ricoprire ruoli importanti per oltre due decenni a Torre del Greco, è oggetto di attenzione ora che entra nel progetto di Fratelli d’Italia. La sua storia politica è caratterizzata dai successi e dalle controversie. Infatti, Borriello fu coinvolto in un’inchiesta sui rifiuti che nel 2017 portò al suo arresto. Tuttavia, nel 2025 il tribunale di Torre Annunziata lo assolse completamente.

È importante notare che la sua figura non è vista con favore da tutti. Mentre Schifone si presenta come un candidato anti-sistema, Borriello incarna quella continuità con il passato che genera perplessità tra gli elettori. La sua presenza ridimensiona il messaggio di cambiamento veicolato dalla candidatura di Schifone, portando con sé una storia politica complessa.

Luca Cerchione: Nuovo Volto e Controversie

Dall’altro lato, Luca Cerchione rappresenta una ventata di novità. Manager sportivo e figura nota nel panorama calcistico napoletano, il suo ingresso nella politica ha sollevato interrogativi, specialmente dopo il recente ‘caso Conte-Corona’, che ha fatto discutere i social. Cerchione, associato ai presunti contatti tra calciatori del Napoli e Fabrizio Corona, si trova ora all’incrocio tra sport e politica, evidenziando un fenomeno dove la competenza si mescola con l’immagine pubblica.

Il fatto che Cerchione sia stato menzionato in questa vicenda accresce la sua esposizione mediatica, ma allo stesso tempo genera preoccupazioni sulle sue capacità di equilibrio tra ruoli amministrativi e narrazione pubblica. In un contesto politico così delicato come quello di Ercolano, dove la politica locale deve affrontare sfide concrete, il rischio è che la competenza venga soppiantata da una mera ricerca di visibilità.

È evidente che un aspetto centrale nella campagna elettorale per Ercolano è rappresentato dai temi delle politiche sociali e dello sport giovanile. La gestione oculata di queste aree richiede conoscenze specifiche e un forte legame con le esigenze del territorio. L’uscita di questi profili nel dibattito locale propone interrogativi non solo sulla loro competenza, ma anche sulla loro capacità di connettersi realmente con i cittadini.

In conclusione, la campagna elettorale ad Ercolano mette in luce un quadro politico complesso e sfaccettato, nel quale le figure storiche e le nuove leve si confrontano in un contesto di grandi aspettative. Sarà interessante osservare come i cittadini reagiranno a questi profili e quali indicazioni emergeranno dalle urne il giorno delle elezioni.

Per rimanere aggiornati sulle evoluzioni della campagna elettorale e i risultati delle elezioni, si possono seguire fonti ufficiali come il Ministero dell’Interno e consultare i media locali di Ercolano.

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