24 Maggio 2026

America’s Cup: un’opportunità unica per promuovere Napoli e la Campania al mondo.

Anna Gaia Cavallo 22 Maggio 2026
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Firmato a Cagliari il protocollo tra Governo, Regione Campania, Napoli e Sport e Salute

a cura di Cristiano Vella giovedì 21 maggio 2026 alle 17:04 Napoli.

Un Protocollo d’Intesa per la 38ª America’s Cup

Oggi, a Cagliari, è stato ufficialmente firmato un importante protocollo d’intesa tra il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, la Regione Campania, il Comune di Napoli, rappresentato dal sindaco Gaetano Manfredi, e Sport e Salute. Questo accordo, sottoscritto in occasione della Louis Vuitton 38th America’s Cup Preliminary Regatta Sardinia, mira a rendere la 38ª America’s Cup un motore di sviluppo economico, culturale e turistico per l’intera Campania.

Il protocollo ha come obiettivo principale quello di instaurare una cornice istituzionale stabile che permette di coordinare le azioni di promozione del territorio. Saranno messe in risalto le ricchezze ambientali e paesaggistiche, le eccellenze produttive locali, nonché il settore della nautica e del Made in Italy, attribuendo una particolare attenzione al settore marittimo e dell’economia blu. Un focus rilevante sarà dedicato anche agli aspetti sociali e sportivi dell’evento, mirati soprattutto ai giovani e alla sostenibilità.

Massimizzare l’Impatto della Competizione

Secondo quanto stabilito dal protocollo, si punta a massimizzare le ricadute dell’evento a livello regionale, trasformando la competizione velica non solo in una sfida sportiva, ma anche in un’opportunità di promozione internazionale per Napoli e per la Campania intera. L’accordo rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento della sinergia tra istituzioni e enti locali, creando un ambiente favorevole alla crescita della comunità.

Il Ministro Abodi ha dichiarato che questo protocollo rappresenta “un ulteriore passo” nella creazione di un modello di cooperazione che collega le istituzioni locali al Governo, soprattutto in relazione al valore educativo e sociale dello sport. Si tratta di un’iniziativa che dimostra chiaramente l’importanza della collaborazione interistituzionale in eventi di grande portata come la America’s Cup.

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha messo in evidenza l’importanza di sviluppare una “forte sinergia istituzionale” per prepararsi adeguatamente a un evento di tale calibro. Le aspettative in termini di incremento turistico, sviluppo economico e valorizzazione culturale sono elevate, e questo protocollo è visto come uno strumento fondamentale per garantirne il successo.

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha parlato di una “logica di rete” tra le varie istituzioni, sottolineando l’importanza di mettere al centro la risorsa mare e di elaborare una programmazione unitaria. Questa visione collettiva mira non solo a valorizzare il momento dell’evento, ma anche a costruire una base solida per le generazioni future.

Inoltre, Sport e Salute ha enfatizzato l’importanza di garantire un’eredità duratura dell’evento, sostenendo che i benefici dovranno estendersi oltre il periodo delle regate. Creare un impatto positivo e duraturo è fondamentale per capitalizzare l’eccitazione generata da un evento di tale importanza.

Il protocollo siglato a Cagliari rappresenta un passo significativo nella strategia di posizionamento internazionale della Campania. Questo approccio non solo punta a sfruttare uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo, ma lo considera anche una leva per lo sviluppo territoriale e la promozione globale.

Il coinvolgimento di diversi attori istituzionali è cruciale per realizzare gli obiettivi delineati nel protocollo e il lavoro congiunto permetterà di massimizzare le opportunità offerte dall’America’s Cup. L’impatto atteso non si limiterà ai benefici economici; infatti, si prevede che l’evento stimoli anche un rinnovato interesse per il patrimonio culturale e ambientale della Campania, attirando non solo appassionati di vela ma anche turisti da diverse parti del mondo, pronti a scoprire le bellezze di questa regione.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulle iniziative legate a questo protocollo d’intesa e l’America’s Cup, si possono consultare fonti ufficiali come il sito del Ministero per lo Sport e il sito della Regione Campania.

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