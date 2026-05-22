Zak Brown suggerisce che il sogno di McLaren è il titolo F1 con Oscar Piastri.

Il Futuro Promettente di McLaren e Oscar Piastri

Zak Brown ha già realizzato la maggior parte dei suoi obiettivi principali per McLaren. Ora è il momento che Oscar Piastri aggiunga un titolo mondiale per completare il cerchio. La squadra ha mostrato un’incredibile crescita nell’ultima stagione, culminata con Lando Norris che ha conquistato il suo primo titolo piloti, il primo per McLaren dai tempi di Lewis Hamilton nel 2008.

Piastri ha iniziato la stagione con un vantaggio di 34 punti su Norris quando mancavano dieci gare al termine. Le aspettative erano alte, con la possibilità di competere anche contro Max Verstappen. Tuttavia, il pilota australiano ha faticato nella fase finale della stagione, chiudendo in terza posizione e a 13 punti da Norris. Quest’esperienza ha insegnato a Piastri le sfide che comporta la lotta per il titolo.

La Visione di Brown per il Team

Parlando con The Athletic, Brown ha espresso il desiderio di un team composto da campioni del mondo. La sua affermazione, “essere un team di campioni del mondo con due piloti campioni”, evidenzia le sue ambizioni. Con Norris già in cima alla classifica, Brown sente di essere “a metà strada” verso il suo obiettivo.

I legami tra McLaren e Verstappen si sono intensificati dopo l’assunzione del suo ex ingegnere di gara, Gianpiero Lambiase, per il 2028. Tuttavia, Brown rimane convinto che il suo team abbia già la migliore combinazione di piloti in Formula 1. “La cosa più importante da avere è la migliore line-up di piloti al mondo”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di un team forte anche rispetto alla qualità dell’auto. “In tutte le nostre serie di corse, l’obiettivo numero uno è avere la migliore line-up di piloti che puoi ottenere”, ha aggiunto.

Norris ha conquistato il titolo in un contesto di grande competitività, visto che McLaren ha superato Red Bull per gran parte della stagione. Tuttavia, la loro eccessiva parità ha portato a una situazione in cui i due piloti si sono tolti punti a vicenda, permettendo a Verstappen di recuperare da un distacco di 104 punti, chiudendo il gap fino a sole due lunghezze da Norris.

Rumori di Mercato e Stabilità in McLaren

Oltre alle speculazioni su Verstappen, ci sono stati rapporti che suggeriscono che Red Bull stia puntando gli occhi su Piastri. Il futuro a lungo termine di Verstappen in Formula 1 resta incerto, e il suo contratto prevede una clausola di uscita che potrebbe attivarsi se non dovesse posizionarsi tra i primi due in classifica entro agosto. Per questo motivo, Red Bull è in cerca di opzioni per il futuro.

Brown, però, non appare preoccupato dalla speculazione riguardante Piastri. “Immagino che non ci sia squadra sulla griglia che non desidererebbe avere Oscar e Lando come piloti”, ha affermato. Entrambi i piloti hanno ancora diversi anni nei loro contratti, compresi dei rinnovi. Brown ha chiarito che sogna una maggiore impegno da parte dei suoi piloti oltre ciò che è scritto nei contratti.

Piastri, che ha iniziato la sua avventura con McLaren nel 2023, ha recentemente espresso il suo desiderio di rimanere nel team per lungo tempo. Sebbene un titolo mondiale possa sembrare irraggiungibile in questa stagione, dopo aver saltato le prime due gare, il pilota nordico attualmente è in ritardo di 57 punti rispetto a Kimi Antonelli. Questa situazione lo spinge a consolidarsi e migliorare le proprie prestazioni per il futuro.

La stagione in corso continua a essere una sfida per Piastri, ma le sue aspirazioni e il supporto della squadra lo motivano ad affrontare ogni gara con determinazione. Con entrambi i piloti in continua evoluzione, McLaren sembra ben posizionata per affrontare il futuro con ambizioni crescenti. La chiave per loro sarà mantenere la stabilità e la collaborazione tra i piloti, permettendo così di creare una vera e propria squadra da campioni.

Rimanete aggiornati sulle ultime notizie di Formula 1 e seguite i progressi di McLaren mentre perseguita il suo obiettivo di tornare al vertice del mondo delle corse.

Fonti ufficiali: The Athletic, Formula 1

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