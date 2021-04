Il Marsiglia a fine stagione può cedere Arek Milik acquistato a gennaio dal Napoli, piace a Juventus e Fiorentina in Serie A.

L’approdo di Arek MIlik alla Juventus sembra aver fatto uno scalo in Francia, più precisamente al Marsiglia. Il calciatore a gennaio è stato ceduto dal Napoli dopo un lunghissimo tira e molla cominciato durante il calciomercato estivo. Il polacco con un solo anno di contratto sperava di poter usare l’arma del parametro zero per beffare De Laurentiis ed andare alla Juventus per una cifra molto bassa, ma il patron non ha ceduto. Alla fine Milik per non perdere gli Europei si è dovuto ‘accontentare’ del Marsiglia. In questo accordo il Napoli ha rinnovato il contratto di Milik e delineato la cessione al Marsiglia con prestito biennale con obbligo di riscatto a 9 milioni di euro più 4 di bonus (uno già scattato).

Calciomercato: Fiorentina e Juve su Milik

Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport il Napoli potrebbe ricaverà un extra budget dalla futura cessione di Milik. Una cifra importante, ecco perché la SSCN di Aurelio De Laurentiis è spettatrice interessata dei movimenti di mercato legati all’attaccante. Milik in Serie A piace a Fiorentina e Juventus, ma la squadra favorita del polacco è quella bianconera. Agnelli dovrà versare una cifra vicina ai 15 milioni di euro se vuole acquistare il cartellino dell’attaccante polacco. Proprio MIlik spinge per questa soluzioni e spera di riuscire a completare il giro e di approdare finalmente in maglia bianconera.