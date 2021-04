David Ospina pronto a tornare titolare in Sampdoria-Napoli, un posto se lo giocano anche Maksimovic e Manolas.

Il Napoli cerca di accantonare in fretta la partita con la Juventus e pensa già alla Sampdoria. Gennaro Gattuso sta pensando ad alcuni cambi per la sfida di Marassi contro i blucerchiati. Secondo Corriere dello Sport c’è Osimhen che prenota un posto da titolare, ma con lui ci sono anche Ospina e Mario Rui. Il portiere si è ripreso dall’infortunio alla mano ed è pronto a tornare tra i pali. Il colombiano in porta assicura sempre un giro palla più fluido, grazie alla capacità di giocare meglio con i piedi rispetto a Meret. Sulla fascia sinistra di difesa è pronto a rientrare Mario Rui al posto di Hysaj.

Ballottaggio Manolas-Maksimovic

La difesa è sempre il grande problema del Napoli, troppi i gol incassati. Ma da questo punto di vista non è solo il reparto difensivo ad avere problemi, ma la fase difensiva in generale. Clamoroso come il Napoli abbia preso due reti con la Juventus nonostante avesse la difesa schierata (come si vede dalla foto pubblicata dalla pagina 442 lineup). Così per la sfida tra Sampdoria e Napoli Gattuso ha in mente un altro cambio in difesa per il ruolo di difensore centrale. Intoccabile Koulibaly bisogna decidere chi affiancherà il senegalese: Rrahmani non ha brillato e così Maksimovic e Manolas si giocano un posto da titolare. In attacco l’unico cambio dovrebbe essere relativo ad Osimhen, mentre Lozano va verso la riconferma da titolare.