Victor Osimhen prenota un posto da titolare con al Sampdoria al posto di Dries Mertens, ma il nigeriano ha segnato solo 4 gol.

Si dovesse guardare solo ai freddi numeri allora Victor Osimhen partirebbe in netto svantaggio su Dries Mertens, anche se il belga non è nella sua stagione migliore. Osimhen, come evidenzia Corriere dello Sport, ha segnato solo 4 gol ovvero una rete ogni 301 minuti nelle sue 21 presenze. Mister 70 milioni di euro (di cui 50 cash) ha messo a segno meno reti complessive anche di Petagna, arrivato col ruolo di bomber di scorta. Ma il nigeriano in questa stagione ha vissuto di tutto, dalla lussazione alla spalla, al Covid 19, finendo per il trauma cranico. Ora che si è ristabilito Osimhen ha voglia di tornare titolare, già con la Sampdoria e di segnare gol importanti, quelli per la qualificazione Champions.

Ci sta pensando seriamente Gennaro Gattuso che ha visto la buona prestazione di Osimhen nella sfida con la Juve. Il nigeriano è partito a gara in corsa, ma quando è entrato ci ha messo voglia e carattere, ha conquistato falli ed un calcio di rigore. Certo sotto il profilo tecnico deve ancora migliorare, si veda quel tentativo di addomesticare la palla col ginocchio finito sul fondo del campo. Nonostante tutto il posto da titolare con la Sampdoria per Osimhen sembra quasi scritto nel destino. Alla fine della stagione mancano 9 partite ed il nigeriano vuole provare a recuperare il gap con gli altri attaccanti del Napoli. Insigne è al primo posto con 15 reti realizzate in Serie A, poi c’è Lozano con 9, Mertens e Politano con 8 gol e Zielinski con 6 reti. Osimhen è fermo a quattro gol in Serie A, quelle segnate con l’Atalanta, due al Bologna e l’ultima rifilata al Crotone su assist spettacolare di Lorenzo Insigne. Un bottino da far crescere per se stesso e per la qualificazione Champions.