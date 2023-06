Dries Mertens a Napoli: “è sempre la mia preferita” – VIDEO

Dries Mertens, ex attaccante del Napoli e campione con il Galatasaray, torna a Napoli e condivide un momento speciale con il cantante Andrea Sannino.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Dries Mertens, ex attaccante del Napoli e recente campione con il Galatasaray, è tornato a Napoli, città che non ha mai smesso di amare. Mertens, insieme ad amici e noti volti della città come il cantante Andrea Sannino, ha preso parte ad una festa che ha ravvivato il legame tra il calciatore e la città partenopea.

Il ritorno a Napoli di Mertens, vincitore del campionato turco con il Galatasaray, ha reso la serata indimenticabile. “Tu sei campione di Napoli“, ha scherzato Sannino con Mertens, riferendosi allo scudetto vinto dal Napoli sotto la guida di Spalletti, un anno dopo l’addio di Mertens e di altri calciatori di punta.

Il retroscena sulla canzone di Andrea Sannino

Durante la serata, i due hanno condiviso un momento di spensieratezza e leggerezza, parlando di “Abbracciame”, la celebre canzone di Sannino. Il calciatore belga, affettuosamente conosciuto dai tifosi come ‘Ciro’, ha confessato con un sorriso: “È ancora la mia preferita“.

Mertens, che ha segnato 148 gol con la maglia del Napoli, ha dimostrato ancora una volta che il legame con la città partenopea rimane forte, nonostante il cambio di squadra.