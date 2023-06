Sgarbi: “Napoli è sopra tutto, ora anche nel calcio, Qui c’è la vera vita”

Elogio straordinario di Vittorio Sgarbi a Napoli e alla sua arte, in particolare la correlazione tra il calcio, la vita e la città partenopea.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, è intervenuto Vittorio Sgarbi. Il celebre critico d’arte ha espresso un elogio vivace e straordinario sulla città di Napoli.

Le Parole Strabilianti di Sgarbi sulla Città di Napoli

“Sono venuto apposta a Napoli, l’arte napoletana sta sopra a tutto, sopra ogni cosa“, ha dichiarato Sgarbi, sottolineando la supremazia dell’arte di Napoli rispetto a tutte le altre forme d’arte. Inoltre, ha tracciato un parallelo tra l’arte e il calcio, sostenendo che entrambi sono intrinsecamente legati alla vita, specialmente a Napoli, dove il calcio è un elemento fondamentale del tessuto sociale e culturale della città.

“L’arte napoletana sta sopra a tutto, sopra ogni cosa. Ora anche il calcio lo è con la vittoria dello scudetto, il calcio è la vita e Napoli è la vita”.

Il Confronto tra l’Arte di Napoli e Quella di Parigi

Sgarbi ha anche discusso l’esposizione dei quadri di Capodimonte al Louvre di Parigi, sottolineando l’influenza dell’arte napoletana nel panorama artistico globale. “A Parigi abbiamo messo i quadri del Louvre accanto a quelli del museo di Capodimonte“, ha sottolineato, enfatizzando la presenza significativa dell’arte napoletana in uno dei musei più prestigiosi del mondo.

La Scelta di De Laurentiis e l’Importanza del Calcio per Napoli

Infine, Sgarbi ha lodato la visione di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, per la sua dedizione e investimento nel club. “Lui ha fatto una scelta intelligente con il Napoli, facendo un investimento economico ma anche sentimentale e culturale, costruendo una squadra che rappresenta l’entusiasmo dei napoletani“, ha detto.

L’auspicio di Sgarbi per un Allenatore Napoletano alla Guida del Napoli

Non da ultimo, Sgarbi ha espresso il suo desiderio di vedere un allenatore napoletano alla guida del Napoli, in particolare menzionando Palladino: “Sarebbe bellissimo se fosse napoletano, magari Palladino perché sarebbe una buona cosa. Ci sarebbe un genio napoletano nello spirito del calcio, l’eventuale trionfo con un tecnico napoletano sarebbe un ulteriore trionfo della città di Napoli“, ha concluso.

Le parole di Sgarbi non sono solo un elogio alla città di Napoli e alla sua vibrante arte, ma anche come un riconoscimento della centralità del calcio per la vita e la cultura della città. Queste osservazioni dimostrano l’importanza della cultura napoletana, sia in termini di arte che di sport, nel panorama italiano e internazionale.