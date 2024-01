Dragusin-Napoli, trattativa delicata. CorrSport: “Offerta indecente del Tottenham”

Napoli e Tottenham in lotta per Dragusin: l’offerta indecente del Tottenham scuote il mercato. Ultime su trattativa e strategie di Napoli.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sulle complesse trattative in corso tra Napoli e Tottenham per assicurarsi le prestazioni del difensore Radu Dragusin.

Il club londinese sta giocando d’anticipo con un’offerta apparentemente indecente di 23 milioni di sterline per assicurarsi il giocatore. Una cifra che, al cambio attuale, equivale a 26,6 milioni di euro, e che pone il Genoa in una posizione delicata di riflessione. L’offerta è stata presentata con l’intento di acquisire il giocatore senza indugi, utilizzando una modalità di pagamento che potrebbe prevedere anche rateizzazioni, un dettaglio che verrà chiarito in seguito.

Il Napoli, tuttavia, non è da meno nella corsa per Dragusin. Il club partenopeo, consapevole dell’interesse del Tottenham, sta cercando di stringere il più possibile i tempi per concludere l’affare. La società azzurra vede in Dragusin una soluzione ideale per rinforzare la difesa e progettare il futuro della squadra.

L’affare con il Genoa sembra essere complicato, ma avviato. Con l’intenzione di accontentare le esigenze di tutte le parti coinvolte, il Napoli sta valutando un’operazione che coinvolgerebbe anche Zanoli e Ostigard. L’idea è quella di portare Dragusin a Castelvolturno, cedere Zanoli definitivamente con una valutazione adeguata, e concedere Ostigard in prestito, abbassando così il conguaglio complessivo dell’operazione.

Il Genoa è al momento in una fase di riflessione, considerando attentamente la possibilità di ottenere liquidità dal Tottenham e di poter successivamente reinvestire nella scelta di un nuovo difensore in base alle proprie preferenze.

Il procuratore di Dragusin, Florin Manea, è già in Italia e ha avuto colloqui con il Genoa. Tuttavia, il Napoli, desideroso di accelerare i tempi, sta esplorando alternative anche all’estero, seppur con una certa cautela e urgenza.